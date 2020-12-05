Раздельный сбор мусора: сохранятся ли мусоропроводы в домах или их заварят

В России заварят все мусоропроводы, охают бабушки на скамейке, наслушавшись новостей от детей и внуков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАЗДЕЛЯЙ И СОБИРАЙ

В России заварят все мусоропроводы, охают бабушки на скамейке, наслушавшись новостей от детей и внуков. Слухи быстро разлетелись после недавнего интервью спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова. Хотя, на самом деле, идея уже не нова, ведь еще в начале июня правительство утвердило «дорожную карту» по введению раздельного сбора мусора. Там и появилась идея строить новые дома исключительно без мусоропроводов. И это только часть плана, который подразумевает много чего еще. В частности:

- устанавливать в домах измельчители пищевых отходов,

- вернуть пункты приемки вторсырья; для начала в качестве эксперимента организовать их в торговых центрах,

- заработок граждан от сдачи вторсырья освободить от подоходного налога,

- там, где население перешло на раздельный сбор мусора в контейнерах, снизить плату за «обращение с ТКО» (так это строчка обозначена в наших платежках, а по-простому – за вывоз мусора).

Как все это будет осуществляться, пока точно не известно. Нужные нормы еще только должны быть разработаны и приняты.

ТРИ КОНТЕЙНЕРА ПОСТАВИТЬ ПРОЩЕ

Чем не угодили конкретно мусоропроводы?

- Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод, - так объясняла эту идею вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в правительстве курирует сферу экологии.

То есть несколько мусоропроводов, для разных видов отходов, в доме не запланируешь — это слишком дорого. А оставить один — туда так и будут скидывать все без разбора. Разные контейнеры на площадку поставить технически проще.

Как предполагалось, в старых домах судьбу мусоропроводов должны определить сами жители.

- Это добровольное решение, поскольку мусоропровод, исходя из положений Жилищного кодекса – это общее имущество собственников помещений многоквартирного дома, тут люди распоряжаются сами, - пояснила в одном из интервью та же Виктория Абрамченко.

Построить дом без мусоропровода дешевле, и это может уменьшить стоимость жилья. Фото: Shutterstock

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«У людей должен быть денежный интерес»

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева:

- Обсуждая «дорожную карту» по раздельному сбору мусора, многие говорили, что мусоропроводы надо заварить и в старых домах. На мой взгляд, навязывать гражданам такие решения нельзя. Если жильцов не устраивает мусоропровод в их доме, они вправе на общем собрании принять решение его закрыть. Таких решений уже много. Однако современные технологии очистки, в том числе с использованием ультрафиолета, позволяют содержать мусоропроводы в нормальном состоянии и не разводить антисанитарию.

Что касается новых домов без мусоропроводов, здесь есть важный момент. Построить дом без мусоропровода дешевле, и это может уменьшить стоимость жилья. Но пусть будет выбор, в каком доме купить квартиру.

Мне кажется, раздельный сбор мусора не сильно продвинется при любом исходе. Люди так же будут сваливать неотсортированный мусор в контейнеры. Нужны финансовые стимулы. Когда люди смогут отсортированное вторсырье сдать, получить за это денежку, а потом еще и меньше заплатить за коммуналку, — вот тогда это будет интересно. И вообще надо перенастраивать всю систему. Оператору сейчас тоже никакая сортировка не выгодна — ему выгоднее просто везти мусор на полигон.

А КАК У НИХ

ИТАЛИЯ

В итальянской столице в жилых домах никаких мусоропроводов никогда не было. Возможно, именно поэтому даже самые обычные подъезды здесь ухожены, сверкают чистотой, украшены мрамором и зеркалами. И никакого запаха.

Но если выйти из этой красоты - картина резко меняется. Расположенные на улицах мусорные баки стали огромной проблемой для Вечного города. Зачастую они стоят прямо на дорогах и тротуарах, мешая парковке и движению машин и пешеходов. Вывозят мусор лишь раз в день, поэтому контейнеры переполнены отходами, которые по всей округе растаскивают птицы и крысы.

ФИНЛЯНДИЯ

Мусоропроводов в Финляндии сейчас не найти, от идеи сбрасывания любого мусора в одну дыру финнов отучали почти 30 лет назад.

Ежегодно среднестатистический житель Суоми производит 482 кило различных отходов. Сейчас на свалке закапывается лишь один процент от этой массы. Остальное, будучи рассортированным по 8 (!) группам, перерабатывается (39%), или сжигается для выработки электроэнергии и тепла (60%). В перспективе хотят предавать огню поменьше, а перерабатывать — побольше.

На типичной финской кухне не редкость сразу несколько мусорных ведер - для биоразлагаемых, металлических, стеклянных, пластиковых или смешанных отходов. Если непонятно, куда что выкинуть, есть исчерпывающие рекомендации, разработанные комиссией по окружающей среде. Например: стоит ли выдирать железные скрепки из чайных пакетиков и выбрасывать их в металлический отсек (нет), или куда деть сломавшийся фен (отнести в магазин электротоваров).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Мусоропроводов в британских домах практически нет. Люди выносят отходы на улицу в специальных мешках и выбрасывают в контейнеры у дома. Контейнеры разные: один – для перерабатываемых отходов (стекло, бумага, пластик), другой – для пищевых остатков, третий – для остального мусора. Раз в неделю приезжает грузовик-мусоросборщик и забирает пищевые отходы и один из оставшихся двух контейнеров. В другую неделю снова забирают пищевые отходы и другой контейнер.

США

В американских современных многоэтажках мусоропроводы есть. И споров по поводу их необходимости или негигиеничности никогда не возникало. Контейнеры, в которые падает мусор, регулярно очищают, а сам мусор сортируют, пакуют в большие пластиковые мешки и только потом вывозят. Как правило, этим занимается специальный работник. Недавнее нововведение – появление у мусоропроводов специальных контейнеров для стекла и бумаги. В пункты сбора необходимо также относить использованные батарейки, банки из-под краски и ртутные лампы. В Нью-Йорке попытались наладить также раздельный сбор пищевых отходов, но из-за пандемии проект временно свернули.