"Она была гранд-дамой всей европейской культуры": что пишут зарубежные коллеги о смерти Ирины Антоновой

Ирину Антонову, президента ГМИИ имени Пушкина похоронили 4 декабря на Новодевичьем кладбище. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Ирину Антонову, президента ГМИИ имени Пушкина похоронили 4 декабря на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла с воинскими почестями, под звуки оркестра. Проводить президента музея в последний путь пришли друзья и коллеги.

Прах Ирины Александровны поместили в колумбарии на Новодевичьем кладбище рядом с прахом мужа и матери. У президента ГМИИ остался 66-летний сын Борис.

- Те, кто не знал ее, скажут: ну 98 лет, пора, а кто знал - покачают головой: не побила мамин рекорд. Ида Михайловна Хейфец-Антонова умерла, когда ей было 100 лет и 5 месяцев. Вот такие гены, - писал в некрологе для швейцарской "Нашей газеты" старинный друг Антоновой Леонар Джанадда, участник Всемирного фестиваля молодежи в Москве 1957 года.

На смерть Антоновой откликнулись ведущие мировые СМИ. "The Washington Post", "The Guardian", "Le Monde" и другие.

Суровая правда от немцев

Пожалуй, самую обширную и суровую статью посвятил Антоновой немецкий "Шпигель". Где-где, а в Германии нашу Ирину Александровну знали лучше всего и недолюбливали за непримиримую позицию по поводу возвращения немецких ценностей.

- Антонова всегда была настроена против возвращения трофеев в любой форме, - констатирует "Шпигель".

«Если она чего-то не хочет, то этого не будет», — приводит издание слова директора берлинского Музея доисторического периода и ранней истории.

Немцы припомнили в некрологе и то, что Антонова "упорно молчала о том, что лежало в запасниках ее музея" и лишь в 1991 году стало известно, что сокровища Трои, вывезенные из Германии, хранятся в запасниках ГМИИ.

"После окончания войны миллионы немецких культурных объектов были вывезены в Советский Союз — от фриза из берлинского Пергамского музея и до коллекции Дрезденской картинной галереи. Едва ли кто-нибудь знал больше об этом, чем Антонова", - отмечает издание.

К сожалению, Антоновой нет и ответить "Шпигелю" некому. Спор с немецкими СМИ наша Ирина Александровна вела давно. Немцы упорно считали, будто бы именно она чуть ли не персонально вывозила немецкие ценности из Германии после войны.

Однако 23-летняя Ирина Александровна в 1945 году в Германию за сокровищами не ездила, вместо нее отправляли более опытного сотрудника. И после очередной статьи о том, как она вывозила сокровища, ей приходилось обращаться в СМИ с требованием опровержения. В чем, впрочем, немцы никогда не отказывали.

"В 2013 году Антонова передала руководство Пушкинским музеем Марине Лошак. Некоторые тогда вздохнули с облегчением", - не без ехидства пишет "Шпигель".

Однако в конце журналист признает: "уважение к Антоновой и делу ее жизни велико" .

Проводить президента музея в последний путь пришли друзья и коллеги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об уважении немцев вопреки идейным разногласиям говорит и директор "Третьяковки" Зельфира Трегулова:

- Я видела ее в работе, видела, как общались и реагировали на нее немецкие коллеги, слушала ее блестящую речь на безукоризненном немецком на открытии выставки в Берлине. Помню непрекращающиеся аплодисменты, хотя в тот момент активно обсуждался вопрос о перемещенных ценностях, и в Германии были люди в мощной оппозиции к Ирине Александровне. Она всегда настаивала на том, что все перемещенные ценности должны остаться в России, - отмечала Трегулова.

В присланном на адрес ГМИИ некрологе представитель галереи Кельна доктор Томас Крингс-Эрнст пишет:

"Как правило, нелегко отказываться от собственных годами устоявшихся взглядов, но в данном случае просто необходимо снять идеологические или политические «очки», чтобы признать заслуги Ирины Александровны Антоновой - гранд-дамы европейской культуры - и отдать им должное".

Что рассказали другие зарубежные деятели культуры

На сайте ГМИИ имени Пушкина выложили скрины писем и телеграмм с соболезнованиями по поводу ухода Ирины Александровны. Огромное количество откликов пришло от иностранных коллег.

"Невероятным партнером, восхищавшим мир не только невероятно долгой карьерой, но и терпением и выдержкой", назвал Антонову директор Лондонской Королевской академии художеств.

"Элегантность и решительность" Антоновой отметили женщины-руководительницы, среди которых - гендиректор Музея истории искусств Вены Сабина Хааг.

"Вызывающей робость, и в то же время притягательной" охарактеризовал Ирину Александровну ее давний друг, профессор Сорбонны Франсуа де Сен-Шерон (в свое время он заявил, что во Франции Антонова является эталоном вкуса).

Забавную историю вспоминает директор Лондонской Национальной галереи Габриэле Финальди:

- Помню, с каким трудом я пытался говорить с ней на французском (которым она владела в совершенстве), а пару лет спустя узнал, что она прекрасно говорит и на итальянском!

Целый эпизод с участием Ирины Антоновой приводит музей Д'Орсе и его директор Ги Кожеваль:

"Я сказал ей: "Госпожа Антонова, я так восхищен Вами, что готов одолжить Вам “Олимпию”, которая является нашей Джокондой... В итоге “Олимпия” Эдуарда Мане была представлена в Пушкинском музее с 18 апреля по 17 июля 2016 года... я также помню посещение музея Жакмар-Андре, когда Ирина Александровна доблестно поднималась по ступенькам большой лестницы, чтобы взглянуть на итальянские примитивы. На мой вопрос: "Вы не устали?”, она ответила: "Смотреть картины? Никогда!»

Помимо слов соболезнования, некоторые письма несут печальную информцию о текущем положении дел в музейной сфере.

"Во Франции плохие новости приходят одна за другой, - пишет главный хранитель Музея Современного искусства Парижа Софи Кребс. - После первого локдауна мы думали, что все вернется на круги своя, но второй открыл нам глаза. 2021 год и последующие обещают быть очень тяжелыми: сокращение бюджета и персонала, отмена выставок или их перенос на неопределенный срок".

В конце письма автор отмечает, что в непростое время энтузиазм, подобный огромному энтузиазму Антоновой - необходим как никогда. Но только где его взять.

На смерть Антоновой откликнулись ведущие мировые СМИ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выдержки из писем

"Впервые я познакомился с г-жой Антоновой в 1982 году, и, как начинающий куратор, был поражен ее эрудированностью и обаянием.

С тех мы виделись десятки, если не сотни раз, и, к счастью, имели возможность сделать несколько больших выставок вместе.

Пожалуй, одним из самых больших сожалений в моей профессиональной карьере стало прекращение культурных обменов между Россией и США, что помешало нам осуществить множество интересных совместных проектов.

Это чувство утраты и сожаления усиливается уходом из жизни Ирины Антоновой - поистине вдохновляющего лидера и чуткого коллеги".

Гэри Тинтероу, Директор Музея изящных искусств, Хьюстон

"Вызывающая робость, и в то же время притягательная, Ирина Александровна Антонова обладала страстью к искусству и огромным любопытством, которое воодушевляло ее. В 1980 году вместе со Святославом Рихтером она создала музыкальный фестиваль “Декабрьские вечера", который с тех пор продолжает свою жизнь в Пушкинском музее каждый год с 1 декабря.

Да покоится она теперь с миром!"

Франсуа де Сен-Шерон, профессор Сорбонны

"Это печальное известие потрясло меня до глубины души. Это тяжелая утрата не только для русского, но и для всего мирового культурного сообщества.

Ирина Александровна навсегда осталась в моей памяти как принципиальный и в то же время дипломатичный партнер, отстаивающий интересы «своего музея», не упуская при этом из поля зрения международных тенденций развития культуры и искусства. Ее инициатива по объединению в стенах музея изобразительного искусства с музыкой и литературой достойна подражания, ее стремление привлечь и заинтересовать историей искусства любого, независимо от возраста и образования достойно уважения и восхищения.

Как правило, нелегко отказываться от собственных годами устоявшихся взглядов, но в данном случае просто необходимо снять идеологические или политические «очки», чтобы признать заслуги Ирины Александровны Антоновой - гранд дамы европейской культуры - и отдать им должное".

С уважением, Томас Крингс-Эрнст Кельн

"Трудно найти слова, чтобы выразить скорбь невосполнимой потери. Поэту Джону Донну принадлежат слова, которые часто повторяют в минуту острой печали: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка... Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

Выражаем глубокое соболезнование близким, скорбим вместе с ними".

С уважением, Гродековский музей

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