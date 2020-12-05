Американский военный контингент останется в Германии

Конгресс США намерен заблокировать решение Дональда Трампа о выводе 12000 военнослужащих США, дислоцированных на территории ФРГ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс США намерен заблокировать решение Дональда Трампа о выводе 12000 военнослужащих США, дислоцированных на территории ФРГ.

С начала своего пребывания в должности президента США Трамп на саммитах НАТО регулярно поднимал вопрос о необходимости соблюдения странами-участницами финансирования блока в соответствии с договоренностями (2% от ВВП). Их в полном объеме выполняют лишь Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

Однажды Трамп даже пригрозил выйти из НАТО, если участники альянса не начнут платить, как положено.

Чаще всего американский президент высказывал претензии в отношении Германии. В 2019 году ФРГ заплатила в бюджет НАТО 1.28% от своего ВВП, что составляет более 50 млрд. долларов. Хотя эта сумма превышает взнос Великобритании, которая 2-процентную квоту перевыполняет.

Германия в течение всех четырех лет президентства Трампа была основной мишенью для его критики по поводу неполноценного финансирования альянса.

В июне этого года президент США заявил, что сократит контингент вооруженных сил США, расквартированных в Германии, на треть. Это заявление стало полной неожиданностью для министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каренбауэр, которая узнала об этом из сообщений СМИ.

Некоторые наблюдатели считают, что решение Трампа — ни что иное, как месть Меркель за слишком независимое поведение.

Немцы с разочарованием и недоумением восприняли известие о сокращении военного контингента. Значительная часть населения, как ни странно, действительно считает, что армейские подразделения США защищают страну от военной угрозы, исходящей, как они считают, от России.

Вторая причина — финансовая. Всего на территории ФРГ пребывает около 35000 военнослужащих и 17000 граждан США, которые занимаются их хозяйственным обеспечением. 12000 немцев работают в частях в качестве обслуживающего персонала.

Подразделения армии США в основном расположены в Баварии и Баден-Вюртемберге. Военнослужащие пользуются местной инфраструктурой, ходят в бары, рестораны, заправляют машины и т. д. Сокращение контингента негативно скажется на занятости местного населения. В этих регионах есть бары и рестораны, которые на протяжении десятков лет живут только за счет постоянных клиентов - американских военных.

Неудивительно, что мэры несколько баварских городков стали писать жалобные обращения в штаб-квартиру НАТО, с просьбами уговорить Трампа отменить скоропалительное решение.

Спустя полгода «спасение» неожиданно пришло от Конгресса США. Теперь новый министр обороны должен доложить конгрессменам, отвечает ли вывод войск из ФРГ национальным интересам Америки. Ответ предсказуем и очевиден.