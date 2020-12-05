Путин пообещал отвести одного мальчика к панде, а другого на новогодний каток

Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" в резиденции Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С волонтерами у Владимира Путина особые отношения еще с сочинской Олимпиады, когда он лично мог убедиться, на что способны люди, делающие что-либо по велению души. Президент много лет приезжал на форум «Доброволец», поддерживая все начинания волонтерских организаций - от поисковой деятельности до помощи пожилым людям во время пандемии.

- За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут, работают рядом с нами, - обратился он к участникам форума «Доброволец-2020», перешедшем как и многое в этом году в виртуальный формат.

Одной из задач форума было награждение «Волонтера года», которым в итоге стал врач из Северной Осетии Сергей Зихов, но главным стало общение волонтеров с президентом.

Владимир Смирнов, инициатор акции, в ходе которой Дед Мороз поздравляет детей, оказавшихся в трудной ситуации, рассказал, что в 2020 году из-за пандемии с этим возникли трудности.

- Я подумаю, как вам помочь, чтобы принести Новый год в каждый дом, - пообещал Путин.

Традиционно на форуме глава государства выбирает несколько просьб от детей с «Елки желаний». В этот раз он выбрал шары с пожеланиями дистанционно. Первый был от 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду.

- Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали? - задумался Путин, который как раз панд в московском зоопарке видел и знает их нрав. - Мы предпримем максимальные усилия, чтобы это желание было реализовано.

А вот с желанием 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области никаких проблем не возникло. Мальчик хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента.

- Запросто сделаем, - обрадовался Путин. - Вместе покатаемся. Надеюсь, что лёд будет. Считай, что ты уже в дороге!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин исполнил новогоднее желание двойняшек из Ингушетии

Глава государства встретился с семьей Гагиевых в Кремле (подробности).

Путин позвонил тяжело больной девочке, чье желание исполнил

Малышка хотела посмотреть на производство фильмов изнутри, и президент устроил для нее экскурсию по "Мосфильму" (подробности).