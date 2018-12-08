Путин позвонил неизлечимо больной девочке, чье желание исполнил

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-08T18:42:57+03:00

Малышка хотела посмотреть на производство фильмов изнутри, и президент устроил для нее экскурсию по "Мосфильму" [видео]

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Президент России Владимир Путин позвонил неизлечимо больной девочке, чье желание пообещал исполнить во время посещения форума "Доброволец". Глава государства поздравил малышку с наступающим праздником и передал привет ее родным. Он также подчеркнул, что в самое ближайшее время ребенка ждет насыщенная программа в столице.

"Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом!", - сказал президент.

При этом он отметил, что девочка уже попала на киностудию "Мосфильма", как и просила, передает корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов. Ожидалось, что экскурсию для маленькой россиянки проведут режиссеры Карен Шахназаров и Никита Михалков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681392" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поговорил по телефону с Вероникой Макаровой.

Сайт kp.ru писал о том, что Путин пообещал исполнить желание не только этого ребенка, но еще и четырех других тяжело больных детей. Так, мальчика, мечтающего снять ролик о самолете президента, тот решил познакомить с летчиками специального отряда "Россия", а ребенка, мечтающего посмотреть на Санкт-Петербург сверху, пообещал прокатить на вертолете.

Также особенный подарок получит девочка, которая хочет взять интервью у интересного человека - ей предстоит визит в студию телеканала Russia today.