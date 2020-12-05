Макрон теряет контроль над столицей: многотысячные протесты захлестнули Париж

Французы протестуют против законопроекта «О глобальной безопасности». Фото: REUTERS

Французы протестуют против законопроекта «О глобальной безопасности». Эти выходные не стали исключением: в Париже возобновились марши и акции протеста.

В Париже возобновились марши и акции протеста. Фото: REUTERS

Сотни тысяч людей вышли на улицы французской столицы, протестуя против одобрения законопроекта «О глобальной безопасности».

Полиция многократно применила слезоточивый газ в ответ на камни, петарды и фейерверки, которые бросают в стражей порядка протестующие.

Сотни тысяч людей вышли на улицы французской столицы Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал разработку и принятие законопроекта, запрещающего распространение «изображение лица или другого элемента идентификации» любого полицейского. Нарушение закона предусматривает год тюрьмы и денежный штраф. Нацсобрание уже приняло этот законопроект в первом чтении.

Парижане приветствуют протестующих из окон домов. Фото: REUTERS

Положения законопроекта вызвали недовольство правозащитников и журналистов. Они уверены, что свободе слова, в случае принятия закона, будет нанесен ущерб: ни простые граждане, ни СМИ, ни блогеры не смогут фотографировать правоохранителей, которые, например, действовали вне рамок своих полномочий.

Закон усложнит привлечение полицейских к ответственности в стране, которой не чужд расизм. Журналисты британской The Guardian публикуют мнения некоторых демонстрантов:

Прошли задержания. Фото: REUTERS

- Мы приближаемся ко все более значительному ограничению свобод. Этому нет никакого оправдания. – говорит Карин Шебабо.

- У Франции есть привычка ограничивать свободы, проповедуя их важность для других. – заметил Ксавье Молена.

Баллончики со слезоточивым газом летели и в полицию Фото: REUTERS

Партия Макрона уже заявила, что изменит статьи законопроекта, вызвавшие массовую критику, но в Нацсобрание текст поступил без каких-либо изменений.

На улицах горели автомобили. Фото: REUTERS

Протесты проходят не только в Париже, но и в других городах Франции. Кое-где они сопровождаются массовыми беспорядками.