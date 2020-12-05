Доменико Тедеско - об уходе Урунова, контракте Ещенко и игре Кутепова: «Это признак доверия с моей стороны к нему»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спартак» одержал разгромную победу над «Тамбовом» - 5:1, которая помогла красно-белым единолично возглавить турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что был расстроен игрой в первом тайме. Однако уже после перерыва «Спартак» сумел мобилизоваться, но не без потерь. Тедеско назвал гол «Тамбова» в ворота Максименко «характерным» для его команды.

Немецкий специалист также обсудил с представителями СМИ некоторых футболистов «Спартака»: жалобы на недостаток игрового времени от Ильи Кутепова, истекающий контракт Андрея Ещенко и возможный уход Остона Урунова.

Про Кутепова

В текущем сезоне защитник «Спартака» Илья Кутепов не может похвастать большим количеством игрового времени. Защитник вынужден начинать большинство матче на скамейке запасных, и его это задевает. Но Тедеско продолжает верить в Илью и заверил, что решение выпускать Павла Маслова, а не Кутепова направлено «не против него».

- Илья - профессионал. Он хорошо тренируется, на 100 процентов. Он выполняет наши установки, требования. Несмотря на то, что у него недостаток игровой практики, он выходит в хорошем настроении, что редко бывает у футболистов. В данном случае решение не против него, а в пользу команды. Я считаю, что наша тройка центральных защитников Джикия - Жиго - Маслов проводит очень хороший сезон.

Конечно, Илья хочет играть, было бы странно, если было бы наоборот. Если есть какие-то недовольства, мы разговариваем с игроками. С Ильёй у нас случился конструктивный диалог. Сегодня он вышел нападающим, у него хорошо получилось. Считаю, что он мог бы даже забить.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов (слева) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про Ещенко

У ветерана московского «Спартака» Андрея Ещенко истекает контракт с командой. Андрей не является футболистом основы, но является важной частью команды. Доменико Тедеско прояснил ситуацию по контракту и объяснил, почему важно сохранить Ещенко в команде.

- Да, я хотел бы продлить контракт с Ещенко и Ребровым на следующий сезон. Но к этому мы вернёмся ближе к концу сезона.

Эти игроки для нас очень важны, это больше, чем просто игроки. Да, они выходят ненадолго на поле, но это лишь верхушка айсберга. Каждый день они работают в команде с футболистами. Нам нужны такие ребята для поддержания атмосферы в команде.

Из 10 кроссов на тренировках у Андрея 8 находят адресата. Помимо человеческих качеств, он ещё и отличный футболист.

Андрей Ещенко Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Про Мозеса

Виктор Мозес только привыкает к новой команде, но опытный и титулованный футболист уже прочно осел в стартовом составе. Главный тренер «Спартака» объяснил, почему крайнего защитника нельзя ругать за недостаток отработки в обороне.

- Мозеса ни в коем случае нельзя называть ленивым. Он достаточно высоко играет в нашей схеме, много открывается за спину. Нашим ребятам нужно видеть больше его движений. Эффективность могла бы возрасти.

Когда он с мячом, соперник низко опускается. При потере мяча он не всегда успевает вернуться, но это не проблема. Мы стараемся действовать в контрпрессинге и страховать его.

Пока ему не хватает сил. У него не было сборов в этом сезоне. Сейчас нам надо не дать ему травмироваться, что пока у нас получается.

Остон Урунов (в белой майке) Фото: EAST NEWS

Про Урунова

Остон Урунов без малого полгода в «Спартаке», но им уже интересуются многие клубы России и Европы. Вот и после матча с «Тамбовом» генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил наличие предложения по Урунову от «Рубина». Но Тедеско, похоже, не очень хочет отпускать перспективного полузащитника.

- Урунов - игрок «Спартака». Он может работать здесь, расти и развиваться. В конце концов, «Спартак» будет решать. Он вышел на игру с «Зенитом». Это значит, что я верю в его качества. Это признак доверия с моей стороны к нему. Однако он получил травму. По счастью, последние две недели он работает в полном объёме.

Мы доверяем ему, он может работать и доказывать своё место в стартовом составе. Все знают, что со «Спартаком» это сделать непросто, - заявил Доменико Тедеско.

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