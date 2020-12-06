Монолит, установленный “пришельцами” в штате Юта, можно купить за $ 45 000

Блестящую отполированную металлическую штуковину обнаружили 18 ноября посреди пустыни специалисты из Департамента охраны природы штата Юта, которые облетали окрестности на вертолете для учета поголовья снежных баранов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блестящую отполированную металлическую штуковину обнаружили 18 ноября посреди пустыни специалисты из Департамента охраны природы штата Юта, которые облетали окрестности на вертолете для учета поголовья снежных баранов. “Обелиск” был очень похож на стеллу, которую возвели пришельцы из фантастического фильма «Космическая одиссея 2001 года» режиссёра Стэнли Кубрика.

Новость облетела все ведущие мировые СМИ, поскольку, ясное дело, за этим могли стоять только инопланетяне. Через несколько дней монолит исчез, а затем стал появляться в самых неожиданных местах - сначала его обнаружили в Румынии в окрестностях города Пьятра-Нямц у подножия Восточных Карпат. Затем 3-метровый объект обосновался на вершине Сосновой горы в Атаскадеро, Калифорния. Произошло это 3 декабря. Правда специалисты заметили, что все три монолита изготовлены по разному - где-то полировку сделали не так тщательно, где-то сварные швы между гранями пришельцы сделали по известной межгалактической технологии “тяп-ляп”.

“Обелиск” был очень похож на стеллу, которую возвели пришельцы из фантастического фильма «Космическая одиссея 2001 года» режиссёра Стэнли Кубрика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Может быть монолит и дальше продолжил свое триумфальное шествие по планете, но за дело взялись местные калифорнийские гопники из округа Ориндж. Они нагрянули внезапно и принялись выкорчевывать стальную балку из земли, не забывая транслировать это действо в прямом эфире.

- Нам не нужны инопланетяне и нелегальные мигранты из Мексики, - заявил один из безобразников, переводя космическую проблему в более понятную для гопников плоскость.

Может быть монолит и дальше продолжил свое триумфальное шествие по планете, но за дело взялись местные калифорнийские гопники из округа Ориндж. Фото: twitter.com

На месте монолита пришельцы из округа Ориндж водрузили деревянный крест, выкрикивая лозунги “Христос - царь этой страны” и “Америка превыше всего!” Эти высказывания мы по понятным причинам не будем комментировать.

На финальных кадрах они тащили свою добычу в машину, и стало окончательно понятно, что монолит найдет свое последнее пристанище на пункте сбора металлолома, потому что против гопников бессильны даже инопланетяне.

Мэр Атаскадеро Хизер Морено расценила произошедшее, как акт вандализма:

- Мы расстроены тем, что нашлись люди, которые не поленились потратить пять часов, чтобы приехать в наше сообщество и разрушить монолит, который развлекал людей в эти тяжелые времена, - сказала она в заявлении для прессы.

Однако, вскоре выяснилось, что все произошедшее всего лишь розыгрыш.

Ответственность за него взяла на себя арт-группа The Most Famous Artist. Балку с треугольным сечением, сваренную из листов нержавейки, они теперь называют произведением искусства и готовы продать ценителям прекрасного по смешной цене в 45 тысяч долларов. В качестве, подтверждения авторства группа опубликовала снимки, на которых видно, как художники работают над созданием монолита. А заодно разместили видео с четвертым монолитом, который они установили в национальном парке Джошуа-Три в Калифорнии. И пригрозили, что осчастливят своим произведением искусства еще какие-то города и веси.

В качестве, подтверждения авторства группа опубликовала снимки, на которых видно, как художники работают над созданием монолита. Фото: СОЦСЕТИ

The Most Famous Artist известны своими экстравагантными выходками. Например, пару лет назад с помощью брезентовых полотнищ художники превратили фирменный знак американской киноиндустрии Hollywood, расположенный на Голливудских холмах, в Hollyweed. Это можно перевести, как "Святая марихуана". Так художники отреагировали на легализацию конопли в штате Калифорния.

Что ни говорите, а настоящее искусство это великая сила!