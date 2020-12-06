"Провал в исторической памяти": Почему в Киеве забыли про "мать городов русских"

Памятник князю Владимиру в Киеве Фото: Shutterstock

Почему Мать городов русских, столица Древней Руси, один из крупнейших и укрепленных городов Европы, 6 декабря 1240 года пал под давлением татаро-монгольской орды — и как оценивают ту трагедию сейчас в столице Украины?

«КП» позвонила в Киев академику, одному из самых известных историков Восточной Европы Петру Толочко — расспросить о делах давно минувших дней и сегодняшних.

РАЗДРАЙ КНЯЗЕЙ

- Могли бы русские князья защитить Киев, объединившись?

- Объединись русские князья в кулак, они из пяти княжеств могли выставить объединенное войско, равнозначное войску Батыя. У которого было от 40 до 50 тысяч воинов. Но внук Чингисхана их ломал как соломинки — каждое княжество отдельно. В этом и была трагедия и Киевской Руси, и Киева.

- Князья бежали ?

- Князь Михаил Всеволодович с сыном покинули Киев. Там оставался князь Даниил Галицкий. Который выгнал Ростислава Смоленского, севшего в Киеве на краткое время. Но и сам Даниил в Киеве не остался надолго. Бежал в Венгрию, вслед за Михаилом, оставив вместо себя воеводу Дмитрия, тысяцкого.

- Почему в Венгрию — за помощью?

- Ну какая там помощь! Бела IV, король венгерский, был в тысяче километрах от Киева. А монголы уже в двухстах. Эти сказки придумали, чтобы как то облагородить наших князей.

Советский и украинский историк-медиевист, археолог, профессор, академик НАН Украины Петр Толочко. Фото: ru.wikipedia.org

ЗАПАД ГЛУХ

- Так отчего князьям не нашли поддержки ни у венгров, ни у поляков?

- Наше мистическое упование на Запад, что он нам в трудную минуту поможет — не состоятельно. Ни в 13 веке, ни в последующих. Венгерский король Бела IV, к дочерям которого сватали сыновей и Михаил, и Даниил, не помог русичам. Да и не собирался — своих проблем хватало. Ну да, у наших еще и с Польшей были княжеские браки. А Даниил — так тот вообще уповал на Папу Римского. И вот, вместо объединения сил — вспомните, сколько с территории Руси еще в Х веке ходило войск на Константинополь — один раздрай. Не было ни осознания необходимости единства, ни фигуры, которая бы могла это осуществить. А Запад, который нам тогда не помог, получил нашествие варваров. В Венгрии, например, монголы года три стояли. И в Польшу орды вторглись, там тоже князья дрались - а им, кстати, тогда русские князья помогали мириться.

- Князья больше о своей шкуре думали, чем о подданных и о земле русской?

- Все боялись. Князья и Батыя боялись, и объединяться боялись или не хотели. И Михаил Черниговский боялся, и Даниил Галицкий . Они деморализованы были. Александру Невскому было не до Южной Руси. Он был молод и у него далеко на севере, в Новгороде, были свои проблемы с тевтонцами. Общая перспектива древнерусского развития разваливалась. При том монголы то воспринимали Русь как единое целое! И исходя из этого выдавали ярлыки на княжение. Сначала Киевским, потом Владимирским. Старшими считали владимирских князей. А сами то князья уже не очень понимали и воспринимали Древнюю Русь как единую и великую страну. Потому и в Северо-Восточной Руси каждое княжество сражалось отдельно - как и в Южной Руси.

На Золотом столе Киева, как они говорили, хотел каждый сидеть. Но брать на себя ответственность и за судьбу Киева, и за судьбу Южной Руси никто не хотел.

- Если Западу мы оказались не нужны, то почему киевские князья не стали договариваться с Батыем?

- Ну, по приказу Михаила, по легенде, зимой 1240-го казнили посланцев монгольского войска. Возможно, в тот момент никто на Руси не представлял себе масштаба реальной опасности с востока. Да, монголы за 17 лет до того ходили к Киеву, разгромив прежде русских князей на Калке. Но тогда в стане Чингисхана понимали — еще рано, овладеть Южной Русью не получится. И ушли обратно в степи. А вернувшись, взяли Переяславль, Чернигов, подошли к Киеву. В сентябре Батый прибыл к Киеву с 50-тысячным войском. У него было 10 полководцев со своими крупными отрядами. Батый собрал под Киевом все возможные силы. Покорив Киев, он смог вторгнуться в Европу.

Софийский собор в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТРАГЕДИЯ КИЕВА

- В чем монголы оказались сильнее?

- Они шли на шаг позже европейского развития. И в этом оказалось их... преимущество! У них была своеобразная военная демократия с высокой воинской дисциплиной. А у нас царила феодальная раздробленность — это мое, и вот это мое. Получилось, что монголы на подъеме, а мы на спаде.

- Сколько штурмовали Киев?

- Все летописи пишут, что Киев пал после длительной осады. По одним источникам - штурм шел три месяца. Но доподлинно сегодня сказать сложно. Псковская летопись дает дату падения — 6 декабря, Николин день. Очевидно, что сражение было кровопролитным.

- Киев был хорошей крепостью?

- На тот момент — да. Взять его было непросто. Но напротив наиболее уязвимого места, Лядских ворот, Батый поставил пороки — мощные камнеметные стенобитные машины. Монголы это слабое место и пробили. Они взошли на стены. Летописи пишут, что киевляне сражались хорошо. И воевода Дмитрий был неплохой организатор. Но авторитет у него был не как у князя. Когда дружина терпит поражение, то летопись пишет: командует тысяцкий, а не князь, а тысяцкого разве кто слушает?

Это была национальная трагедия для всей Руси. По моим данным, население Киева в 1240-м составляло около 50 тысяч человек. Даже в Лондоне в то время было около 20 тысяч.

- Сколько человек защищало Киев?

- Ну вот кто-то пишет про 5 тысяч - так этого же точно никто не знает! Если вычесть стариков, женщин, детей, и тех, кто успел покинуть город, то можно предположить, что активного населения, способного держать оружие, было около трети от 50 тысяч.

- Кто именно защищал Киев?

- Русичи. Не было тогда еще ни русских, ни украинцев, ни белорусов. Они говорили на едином языке с теми, кто жил в Новгороде, Владимире, Смоленске.

- Киев утратил статус Матери городов русских?

- Физически — да. Город был сильно разгромлен. Когда итальянский монах-историк Плано Карпини проезжал в ставку Батыя через эти места в 1246 году, он насчитал в Киеве 200 домов - из 10 тысяч усадеб до падения. Но как символ Руси он оставался. И православная митрополия там оставалась. Митрополит Кирилл был все время в разъездах и неизвестно, жил ли он в те годы в Киеве подолгу. Но резиденция митрополичья была в Киеве. Поздние летописцы смотрели на Киев как на средоточие русской земли. Автор «Задонщины» пишет, что «выйдем на горы киевские и посмотрим на берега славного Днепра и посмотрим по всей земле русской». Потому и после разгрома Киева в представлении русских людей он оставался духовным центром Руси. Но лишь к 17 веку смог возродиться в своей былой красоте и мощи.

- Войска Батыя разрушили все киевские церкви?

- Большинство. И храм Софии был в руинах, и другие. Но Кирилловский и Михайловский монастыри сохранились как действующие монастыри.

БЕЗ ПАМЯТИ И ОБЩНОСТИ

- Разобщенность единого прежде народа — родом из 13 века?

- В духовном смысле у нас дважды произошла трагедия. После монгольского завоевания Южная Русь оказалась во владении Великого княжества Литовского, а затем и Речи Посполитой — на века. Местные власти просто вытравили из памяти русичей, которые позже назывались русскими людьми, память о Киевской Руси. И народ забыл свое древнерусское прошлое. Элита духовная еще помнила что-то. Ну и чуть-чуть казачьи, старшинские круги — но так, в виде смутных преданий. А вот глубинного понимания, что мы все оттуда, из Древней Руси — уже не было.

В отличие от Северо-Восточной Руси, где эта непрерывность древнерусская сохранилась и продолжалась.

- И тот провал...

-... Он аукался нам потом на протяжении всей нашей истории. Только в советское время формировалась сбалансированная историческая память. Когда снова вернулось понятие Киевской Руси. Писатели, композиторы, киношники обращались к этой тематике. Они показывали, что эта земля и история - наше общее, родное.

- А сегодня?

- Сегодня второй провал в исторической памяти. Уже учиненный нынешними властями. Они пытаются вытравить все общее, что было у нас. Считая, что незачем вспоминать глубинные связи и общности. С адекватной, непрерывной исторической памятью у нас, в современной Украине, проблемы…

- В школьных учебниках ваш взгляд на историю —присутствует?

- Моя точка зрения не представлена в учебниках. В три последние десятилетия она, в общем, и не востребована. А востребован «хуторянский» взгляд на историю. Говорится только, что это была Украина, что сражались украинские князья. Уже третье или четвертое переиздание учебников, в которых нет никакого академика Толочко и ссылок на мои работы по Древней Руси.

- Но вы же были ведущим историком и Украины и всего СССР по данному периоду, и в Европе признанным.

- Сейчас создается фальшивый нарратив (интерпретация — ред.). Исходя из национального, этнического взгляда на историю — и в средней, и в высшей школе. Нет никакой Руси, общего народа — есть только украинцы. Кого интересуют летописи и другие памятники эпохи?… Факты не имеют значения. Создан придуманный слой древней истории придуманной Украины — его теперь в учебниках и передают.

- Может измениться ситуация к лучшему ?

- Как она может измениться, если выросло уже три поколения с искаженным взглядом на историю? У меня только что вышла книжка «От Руси до Украины. Пути исторической памяти». Я показал, что провалы исторической памяти случались и раньше — но сейчас у нас это происходит по собственной воле. Так появляются учебники где правда искажается в угоду «сверхпатриотической», «украинской» истории. Людей, воспитанных на этно-центричной модели, переделать сложно....

НАШЕ ДОСЬЕ

Петр Толочко родился под Киевом 21 февраля 1938 года. Член академии наук Украины, России и Академии Европы и Международного союза славянской археологии, член-корреспондент Немецкого института археологии, был директором Института археологии АН УССР и редактором журнала «Археология», автор 300 научных публикаций.