«Обещал, но ничего не сделал»: Михаила Ефремова обвинили в обмане

Михаил Ефремов не выплатил компенсацию гражданской жене Захарова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полтора месяца назад во время апелляции Михаил Ефремов во всеуслышанье объявил, что признаёт потерпевшей Ирину Стерхову - гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова. Мол, несмотря на то, что суд неоднократно отказал женщине, он добровольно решит с ней вопрос о компенсации. Адвокаты артиста, выплатив 3 миллиона рублей семье Захаровых (официальной жене, младшему сыну и брату погибшего), тогда пообещали: как только семья преодолеет финансовые трудности, со Стерховой сразу проведут переговоры.

Рассчитаться со всеми потерпевшим сразу у Ефремова банально не хватило денег - пока осуждённый находился в столичном СИЗО «Водник», близкие не могли получить доступ к банковской ячейке, где Михаил Олегович хранил свой единственный капитал (по одним данным, около 5 миллионов рублей, по другим - в десятки раз больше). Заключённый должен был написать доверенность жене через начальника изолятора, но сделать это быстро это не получилось из-за бюрократических препонов.

Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, спустя полтора месяца Ирина Стерхова так и не дождалась весточки от Михаила Олеговича.

- У меня возникает вопрос об искренности Ефремова - неужели опять враньё? Во время процесса, когда надо было убедить суд в своём раскаянии, он много что пообещал, но так ничего и не выполнил, - рассказала kp.ru Ирина Михайловна. - Особенно подкосило меня письмо, написаное им официальной жене Маргарите Захаровой, с которой Сергей не жил последние 20 лет. Я очень расстроилась, просто нет слов. Если раньше я надеялась получить от него какие-то извинения, то сейчас это будет выглядеть просто смешно, так можно попросить прощения хоть у всей страны. К тому же, как выяснилось, доверенность на доступ к банковской ячейке Ефремов подписал ещё две недели назад. Но обещанных действий так никто и не предпринял.

По словам Стерховой, трое адвокатов актёра - Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев с момента апелляции с ней так и не связывались.

- Новый адвокат Андрей Алешкин пытался решить этот вопрос, недавно они встречались с моим защитником Вадимом Никулиным, обсуждали детали, - продолжает Стерхова. - Но теперь и Алешкин попал в непонятную ситуацию - от его услуг Михаил Олегович якобы отказался. У меня складывается ощущение, что со мной так никто и не собирается разговаривать - это просто никому уже больше не нужно. Все обещания так и остались обещаниями.

Возможно, адвокаты заняты подготовкой к новому суду - завтра защита Михаила Ефремова должна подать кассационные жалобы на приговор. Однако, гражданская жена недоумевает: разве за полтора месяца у защитников не было ни минутки вспомнить о ней?

Сам артист тем временем обживается в колонии посёлка Алексеевка Белгородской области, где при самом худшем раскладе проведёт ближайшие семь лет. Не исключено, что кассация не состоится: если судьи не найдут нарушений в апелляционном процессе, жалобы могут быть отклонены.

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