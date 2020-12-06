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Спорт

Новая воспитанница Тутберидзе побила два мировых рекорда на этапе Кубка России

Но достижения 14-летней Камилы Валиевой официально не признают
Константин ИВАНОВ
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Восходящая звезда фигурного катания Камила Валиева установила сразу два мировых рекорда.

Восходящая звезда фигурного катания Камила Валиева установила сразу два мировых рекорда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Команда известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе нанесла сокрушительный удар по конкурентам. Перед сезоном «Хрустальный» скандально покинули две самых многообещающих воспитанницы – Александра Трусова и Алена Косторная. Но Тутберидзе продемонстрировала, что у нее есть чем ответить. На этапе Кубке России еще одна ученица восходящая звезда фигурного катания Камила Валиева установила уникальное достижение – она побила сразу два мировых рекорда.

В произвольной программе 14-летняя фигуристка исполнила два четверных тулупа, и несмотря на то, что упала на тройном лутце, получила от судей 168,66 балла. Таким образом Валиева улучшила мировой рекорд Александры Трусовой, установленный а Гран-при Канады в 2019 году (166,62). А по итогам короткой и произвольной программы чемпионка мира среди юниоров набрала 254,86 балла. Таким образом Валиева превзошла достижение Алены Косторной (247,59).

Проблема лишь в том, что рекорды Камилы Валиевой не будут признаны официально. Кубок России – турнир, который проходит не под эгидой Международным союзом конькобежцев (ISU), и поэтому установленные достижения не будут зафиксированы. И вообще 14-летней Камиле Валиевой разрешили выступать во взрослых соревнованиях в порядке исключения. В этом коронавирусном сезоне все юниорские международные соревнования отменены, а восходящей звезде нужна была турнирная практика.

Но все равно показанные Валиевой результаты продемонстрировали, что конкуренция в женском фигурном катании в следующем году накалится до предела. И если ISU не поднимет возраст, в котором разрешено выступать на Олимпиаде, с 15 до 17 лет, перед Пекином-2022 будет огромная конкуренция даже за то, чтобы хотя бы войти в состав сборной России.

Спорт: Фигурное катание

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