"У меня до сих пор остались шрамы": Виктория Боня сделала откровенное признание о своем прошлом

Виктория Боня Фото: Евгения ГУСЕВА

Виктория Боня, которая на днях шумно отгуляла свой 41-й день рождения в самый разгар пандемии, в честь недолгого приезда в Москву успела дать сразу несколько интервью. Обычно звезда Инстаграма рассказывает о своей роскошной жизни в Монако, фотосессиях для глянцевых журналов и секретах сохранения молодости, но на этот раз все пошло по другому сценарию.

В YouTube-шоу "Лучше правду" модель вспомнила о детстве, которое провела в Читинской области. Небольшой городок Краснокаменск был окружен тюрьмами-"пятнашками": зонами строгого режима, куда отправляли преступников, приговоренных к сроку от 15 лет. В начале девяностых, когда Боня была подростком, здесь царил сплошной криминал. Впервые Вику чуть не изнасиловали в 13-14 лет, когда она с подружкой после дискотеки по глупости отправилась в гости к троим взрослым парням. Тогда девочкам чудам удалось вырваться.

- Мы бежали в темноте по морозу босиком с сапогами в руках, потому что не было времени даже обуться, надо было уносить ноги, - вспомнила Боня тот ужасный случай. - И таких ситуаций потом была множество. Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал бог. Меня столько раз могли убить, изнасиловать, покалечить... Но в самые страшные моменты я вставала на колени и молилась, читала наизусть "Отче наш". Это всегда меня спасало.

В 15 лет Вика все с той же подругой оказалась в гостях у знакомого мужчины, который был в два раза старше. Страха перед взрослым "другом" у них не было: парень, торговавший аудиокассетами на рынке, был хорошо знаком школьницам.

- В какой-то момент я говорю: "Нам пора", и вдруг он превращается в дьявола. Хватает меня за куртку, достает топор и говорит: "Сейчас я отрублю вам головы", - рассказала Боня в интервью. - И так он гонял нас до четырех утра: прижигал сигаретами, наставил синяков - у меня до сих пор остались шрамы от той сигареты. Слава богу, что мы его просто загоняли, и в итоге он все-таки открыл дверь.

По словам Бони, этот "друг" оказался сексуальным маньяком, который изнасиловал в городе с десяток девочек.

- Мы, конечно, обо всем рассказали родителям, и мама моей подруги пришла к нему со скандалом, угрожала посадить. Он даже заплатил большие деньги за свои издевательства, - миллион рублей. Вот в таком городе я росла. Я даже не понимаю, как мы выжили там. После того, что я прошла, в Москве мне уже было ничего не страшно, - призналась Боня.

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