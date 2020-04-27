"Я решила умереть": Хилькевич, Седокова, Малиновская и другие звезды шокировали историями о побоях и изнасилованиях

Неосторожные слова звезды "Орла и решки", которые многие расценили как оправдание домашнего насилия, вызвали не только шквал обвинений в ее адрес, лишение звания "Женщина года" и расторжение рекламных контрактов. Известные женщины, пострадавшие от унижений, отважились предать огласке очень личные и некрасивые истории, от которых по коже бегут мурашки. Публикуем их без купюр.

Маша Малиновская

Телезвезда эпохи "нулевых" рассказала о страшном опыте пережитого в детстве изнасилования и оставила сестрам по несчастью телефоны благотворительных центров, которые помогают женщинам в тяжелых ситуациях.

- Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт, - призналась Малиновская. - Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому, что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтобы он меня не бил и не насиловал? И поняла, что. Я просто не смогла вырваться и убежать...

Анна Плетнева

dusya_star Анна Плетнева вспомнила самый страшный позор из детства

Звезда группы "Винтаж" вспомнила случай из детства, который оставил в душе глубокую травму:

- Я была в пионерском лагере, мне было 8 лет и меня выбрали командиром отряда. Меня только приняли в октябрята, и миссия была очень ответственная. Я долго репетировала, как выйду вперед, скажу: "Отряд!!! Равняйсь!!! Смирно!!!!". И потом, промаршировав к вожатой, скажу: «Отряд к построению готов». В этот день я так волновалась, забыла сходить в туалет, все стояли в парадной форме, белых рубашках... Я кричу «Отряд, равняйсь, смирно!!!» И... описалась... Огромная лужа красовалась на асфальте... Я промаршировала с пунцовыми щеками к вожатой, давясь от слез, произнесла слова... И все, моя жизнь была кончена. Сказать, что меня травили - не сказать ничего!!! Я узнала, что такое настоящий стыд, унижение, жестокость. Мы все были милыми детишками, но я решила умереть... Меня спасла мама - она почувствовала и приехала за мной. Мамочка, спасибо...

Анна Седокова

Экс-солистка группы "ВИА Гра" объяснила, почему развелась с первым мужем, хотя даже самые близкие люди были против:

- Даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 год сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера. Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама, - призналась Анна Седокова. - И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо, что я не замужем, и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я. Как там говорится, «богатая и успешная».

Кроме того, Седокова до сих пор хорошо помнит побои соседских девчонок, чьи крики слышала через стенку:

- Мама воспитывала нас с братом одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, а мама была типичной разведенной женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед - отец двух дочек - этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно - стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной. Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось...

Юлия Паршута

parshoota "К сожалению, мне тоже есть что помнить", - призналась Юлия Паршута

Участница "Фабрики звезд-7" и экс-солистка группы "Инь-Ян" более двух лет терпела побои и унижения от своего мужчины.

- В марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии (операция по удалению аппендицита. - Ред.), на улице я получила удар кулаком в живот, и без того "украшенный" швами операции. Очередной удар от своего мужчины, и одному богу известно, какой по счету за нашу совместную жизнь, - вспомнила тот страшный период Юля Паршута. - Я решила бежать. Без телефона, сумки, ключей от машины, которые он у меня вырвал. К своему счастью я вспомнила об ателье своей приятельницы. Зайдя, я попросила у нее воды и сказала, что у меня украли сумку. И всеми силами показывала, что со мной все хорошо.

Певица объяснила, почему продолжала отношения с тираном:

- Шел третий год наших отношений. По факту - третий год в коробке страха и отчаяния. Без возможности искать и найти защиту и выход. Потому что это был: третий год «я-виновата-во-всем», третий год «я-никчемная», третий «я-ни-на-что-не-способна» год. Я была запугана до костей. Пелена безвыходности крепчала от его угроз - угроз не только мне: "Я вырежу твой род" и "тебе п***, если обратишься в полицию". В моей семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому я не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Что его нельзя прощать.

Сати Казанова

satikazanova Сати Казанова: "Этим постом я хочу обратиться к каждой женщине".

Певица дала понять, что не осуждает Регину Тодоренко, но поддерживает жертв насилия.

- Так уж повелось, что в нашей стране, и особенно на Кавказе, женщина не очень-то имеет право заявлять о своей боли. Она даже не может себе представить, что кто-то способен ее понять, поддержать и защитить, - обратилась к подписчикам Сати Казанова. - Я сама столько раз предавала себя, будучи напуганной и растерянной, от того, что нет шансов, что кто-то меня поймёт. И молчала. И терпела. Думала, что что-то во мне не то. Слава Богу, мне повезло, что во мне ярый бунтарь и воин! Эти качества позволяли мне в конце концов разрубить уничтожающие меня отношения, где были измена, унижения, ложь, предательство, и даже желание завладеть моей волей.

Кроме того, Казанова рассказала, как несколько лет назад пережила травлю. В 2016 году, выступая на пресс-конференции о благотворительности, Сати назвала детей-инвалидов "косыми и кривыми".

- Не имея и капли дурного намерения, я по глупости просто ляпнула несколько слов... И как долго, как болезненно я пожинала плоды этого легкомысленного поступка, знает один Бог. Девочки, милые, не судите друг друга. И не терпите, не молчите, не оправдывайте тиранов. Любите себя, - попросила певица.

Анна Хилькевич

annakhilkevich Анна Хилькевич призвала не судить строго Регину Тодоренко

Звезда "Универа" призналась, что никогда не подвергалась домашнему насилию, но вне дома была в таких ситуациях, из которых "могла живой и не выйти".

- Меня пытались изнасиловать, мне заламывали руки и били по лицу, мне угрожали. Но это не моя заслуга - мне везло, уберег Бог, - рассказала актриса. - Я всегда убегала и оставалась целой. Это было очень давно. Больше такому риску я себя не подвергала. Я не позволяла больше этим людям появляться в моей жизни. Никто не должен подвергаться насилию, никто не имеет права поднимать руку на человека. Третий день я наблюдаю за тем, что происходит в сети на тему домашнего насилия. И у меня волосы дыбом становятся. Статистика. Высказывания. Комментарии в ответ. Хейт. И случившийся буллинг. Да, публичному человеку нужно быть предельно осторожным в высказываниях, но это не повод втаптывать его в грязь. И помните. Мы не должны молчать, мы не должны терпеть, мы не должны бояться, мы должны быть услышаны.

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