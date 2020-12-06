Этери Тутберидзе отчитала в шутку Валиеву после победы: "Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить"

Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве завершился пятый этап Кубка России по фигурному катанию. На этом турнире уверенную победу с рекордными результатами одержала Камила Валиева. Воспитанницу "Хрустального" и группы Этери Тутберидзе сопровождал весь звездный штаб этой команды. За бортиком за выступлениями Камилы следили Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз и лично Этери Георгиевна Тутберидзе.

Когда же завершился прокат в произвольной программе, то во время прямого эфира "Первого канала" зрителям удалось услышать любопытный разговор между Тутберидзе и Валиевой. Во время исполнения тройного лутца Камила допустила ошибку, что не ушло от внимания тренеров.

- Нет, это не тулуп, - говорил Даниил Глейхенгауз Сергею Дудакову. В разговор наставников вступает лично Этери:

- Элемент называется «зимняя забава». Ты прям не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще такое? Что это было?

На что сама фигуристка Камила Валиева, засмущавшись, ответила:

- Слишком задумалась.

Тутберидзе и Дудаков чуть ли не хором ей:

- О чем?

Камила, скромно улыбаясь после проката, сказала:

- Как правильно сделать. В итоге ничего не сделала, - ответила фигуристка и пошла с тренерами ждать итоговых баллов. Которые оказались рекордными в сезоне - 254,86 балла за два проката. А отрыва от второго места и Ксении Цибиновой составил 56 очков - невероятная разница в классе.

У себя в личном Инстаграме Камила Валиева позднее выложила заочное продолжение этого разговора после проката:

- Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кубок России по фигурному катанию. 5 этап. Москва. Итоговое положение

1. Камила Валиева – 254,86

2. Ксения Цибинова – 198,44

3. Анастасия Тараканова – 195,27

4. Валерия Костина – 172,00

5. Ксения Окладникова – 146,49

6. Дарья Окладникова – 130,14

7. Дарья Паринова – 129,41