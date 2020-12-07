Выборы в Венесуэле прошли мирно

В Венесуэле состоялись выборы в Национальную ассамблею. Фото: REUTERS

Боливарианская Республика в это воскресенье, 6 декабря, отметила очередной "праздник демократии" - парламентские выборы в Национальную ассамблею. После двух лет противостояния правящего режима чавистов и оппозиции голосование должно было наконец разрешить вопрос — кого же поддерживает народ? Хотя пока еще не ясно, каковы результаты, но и чависты и их противники уже заявили о своих "успехах".

Нынешние выборы характеризуются большим разнообразием участников, ведь своих кандидатов выставили 107 движений. Всего на 277 мест в парламенте претендуют 14 тысяч человек. Правда значительная часть оппозиции из наиболее авторитетных партий "Демократической действие", "Народная воля", "Справедливость прежде всего" и еще 24 организаций приняла решение бойкотировать голосование, хотя некоторые их сторонники ушла в раскол и все-таки решила выставить свои кандидатуры. Сам "альтернативный президент" Хуан Гуайдо призвал всех борцов с режимом" оставаться дома и "не участвовать в этом фарсе".

Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к бойкоту выборов. Фото: REUTERS

Само голосование прошел относительно мирно, по всей стране не было зафиксировано массовых акций протеста или столкновений между оппозиционерами и правоохранительными органами.

Представители чавистов уже окрестили произошедшее "электоральным праздником" и заявили о полном успехе всего мероприятия. Президент Николас Мадуро отметил, что "сегодняшнее голосование должно сказать всему миру - Венесуэла - это свободное и независимое государство". Несмотря на то, что предварительных результатов пока еще нет, сторонники властей уже считают, себя победителями в этой "битве".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS

В свою очередь радикальные оппозиционеры заявили о том, что выборы окончились полным провалом. Первый заместитель председателя парламента Хуан Пабло Гуанипа сообщил, что, по его данным, явка была минимальна и составила 18,33 процента голосов, назвав подобный результат "гражданской сознательностью".

Впрочем косвенным подтверждением низкой явки можно рассматривать тот факт, что Национальный избирательный совет неожиданно продлил время голосования на целый час, обосновав это наличием людей в очередях на участки. Один из лидеров чавистов Дьосдадо Кабельо заявил, что "никто не должен остаться без своего права на участие в волеизъявлении", призвав сторонников к проведению "Операции Конец", подразумевая активизацию членов партии для вовлечения еще неопределившихся сограждан.

При этом западные страны ожидаемо заявили о непризнании результатов выборов. США, вместе с ЕС еще раньше говорили о том, что не считают голосование прозрачным. А сегодня "против" высказали Колумбия. Панама и Канада.

Несмотря на позицию Запада, российская делегация наблюдателей позитивно оценила процедуру голосования. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, "организаторы обеспечили российскую миссию всеми условиями" для мониторинга, благодаря чему ей удалось встретиться и с Мадуро и с оппозицией. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран, бывший Председатель ЦИК Владимир Чуров вообще проехал половину Венесуэлы, проконтролировав ход голосования в таких далеких от Каракаса местах как Карабобо и Маракайбо.

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