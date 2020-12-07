1. ОБЩЕЕ

1.1. Организатором Конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель Конкурса Романова Наталья Юрьевна, e-mail natasha.romanova@phkp.ru, тел. (495) 637 64 27 вн.4497.

1.2 Оператором Конкурса является ООО «Джастнау» 127521, Москва г, Октябрьская ул, дом N72; Ответственный: Шарапов Артём Владимирович, e-mail: a.sharapov@justnow.ru .

1.3. Публичный Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет собственных средств.

1.4. Целью конкурса является вовлечение потребителя во флешмоб в группах соцсетей «Комсомольской правды» ВКонтакте и Одноклассниках.

1.5. Публичный Конкурс проводится на русском языке.

1.6. Участником Конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.7. Территория проведения Конкурса Россия.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от Организатора.

2.4. Расходы, связанные с доступом в Интернет, на телефонные переговоры участника Конкурса и на участие в самом Конкурсе оплачиваются участником самостоятельно и Организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.5. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору Конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Наградой являются вещевые подарки, стоимость одной награды не выше 1500 тыс. рублей.

Общий фонд наград:

- 6 мобильных телефонов F+ F256.

Победители будут определены жюри Конкурса.

3.2. Победитель Конкурса вправе получить награду не позднее 28.02.2021. Доставка и вручение наград победителям Конкурса осуществляется Оператором. Дата публикации итогов конкурса - 15 декабря 2020 г.

3.3 После объявления итогов Конкурса победитель обязан предоставить адрес доставки приза, контактный телефон для связи, паспортные данные не позднее 30.12.2020.

3.4. Оператор Конкурса уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается из суммы награды, положенной к выплате участнику Конкурса (победителю), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае, если в течение срока, указанного в п.3.2 настоящего Положения Оператор не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на сообщения в личном аккаунте в социальных сетях, то такои Победитель считается отказавшимся от Награды, право Победителя на получение Награды прекращается. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

3.6. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание) могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Конкурса.

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/kpru) и «Одноклассники» (https://ok.ru/kpru) в период с 4 по 13 декабря 2020 года. Срок публикации итогов Конкурса: результаты Конкурса публикуются Организатором на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники» 15 декабря 2020 года в комментариях к конкурсному посту.

4.2 . Для участия в Конкурсе необходимо в период с 4 по 13 декабря выполнить одно из двух следующих условий:

а) разместить в личном аккаунте социальных сетей ВКонтакте или «Одноклассники» пост с хэштегами #заботаКП и #заботафплюс с описанием семейных традиций с семейными фотографиями, детскими воспоминаниями, историями о старших родственниках;

б) написать комментарий под конкурсным постом с описанием семейных традиций с семейными фотографиями, детскими воспоминаниями, историями о старших родственниках.

4.3. Организатор при приеме конкурсных заданий не учитывает (а в случае выявления нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Конкурса имеет право признать такие заявки недеи ствительными):

- заявки Участников, совершивших необходимые деи ствия с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением;

- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

4.4. Конкурсные задания должны соответствовать следующим требованиям:

- конкурсное задание должно быть создано Участником;

- Участник должен выполнить все условия конкурса.

4.5. Участник вправе принять участие в данном конкурсе только 1 раз.

4.6. Определение Победителей производится Организатором 15 декабря 2020 года.

4.7. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных Организатором Конкурса с целью участия в Конкурсе.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в Конкурсе. При осуществлении действий со стороны участника Конкурса по направлению в адрес Организатора Конкурса историй и фотографий согласно условиям п. 4.7 настоящего положения участник Конкурса таким образом понимает и подтверждает, что соглашается на обработку Организатором Конкурса представленных участником персональных данных.

5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками Конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и провайдера Интернет-услуг и качество предоставляемых ими услуг.