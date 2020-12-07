Раскрыта тайна, почему брат Баталова, священник Михаил Ардов, находится в доме престарелых

Священник Михаил Ардов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

То, что младший брат народного артиста России Алексея Баталова, священник Михаил Ардов, находится в доме престарелых, долгое время оставалось секретом. Отец Михаил пропал из виду около полугода назад. Сначала его отсутствие заметили прихожане храма, в котором он служил клириком, а потом и журналисты. «Комсомолка» первой рассказала о судьбе отца Михаила, который оказался в доме престарелых.

Михаил Ардов попросил нас о помощи и рассказал жуткую историю о том, что он не может дозвониться до родственников, просил приехать к нему, чтобы записать интервью. Но руководство частного дома престарелых так и не впустило нас к Михаилу Ардову, и это несмотря на его просьбы. После нашего визита у священника забрали телефон и вот уже пятые сутки его номер телефона недоступен.

Так что же на самом деле случилось с известным православным писателем, автором множества книг о вере?

- В настоящее время состояние его здоровья действительно требует нахождения в пансионате для пожилых людей. Клирики храма и прихожане регулярно общаются с отцом Михаилом по телефону и лично. Доступ к нему никому не возбранён, но должен осуществляться согласно с правилами означенного заведения. Правила эти просты, но, тем не менее, их необходимо соблюдать, попытки проникнуть в пансионат без предварительной записи и договорённости, пресекаются персоналом. Нельзя также забывать о возрастающей статистике заражения коронавирусом, - рассказал «КП» председатель приходского Совета храма Св. Царя-Мученика Николая II, игумен Аркадий (Илюшин).

Родственники Михаила Ардова, в числе которых его племянница, заслуженная артиста России Анна Ардова, уверяют, что у Михаила Ардова началась деменция. Детей у священника нет, а на супругу, с которой священник прожил более полувека, тоже рассчитывать не приходится.

Актриса Анна Ардова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Супруга отца Михаила в настоящее время находится в больнице, в тяжёлом состоянии, и прямой связи с ней нет. Контакт возможен, но только через родственников, - добавил председатель приходского Совета храма Св. Царя-Мученика Николая II, игумен Аркадий (Илюшин).

Тем временем, после публикации в «КП» огромное количество людей пытаются помочь Михаилу Ардову. Это в том числе и наши коллеги-журналисты, из издания, в котором священник много лет работал колумнистом. Но и им связаться с Михаилом Ардовым так и не удалось.

По данным «КП», запрет на общение с журналистами – одно из условий нахождения 83-летнего Михаила Ардова в доме престарелых. Сам он в разговоре с «КП» признался.

- Я здесь как заложник. Мне не хватает общения, а родственники не отвечают на мои звонки, - пожаловался Михаил Ардов.

Напомним, младший брат Михаила Ардова по матери, известный актер, Алексей Баталов умер три года назад. Почти сразу в семье случился скандал. Оказалось, что перед смертью актера обманов заставили переписать имущество на «друзей семьи». В итоге Следственный комитет, чтобы защитить права его супруги и дочери-инвалида, возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Актер Алексей Баталов в 2012 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Ардов родился в октябре 1937 года в Москве. Он сын писателя Виктора Ардова (настоящая фамилия Зигберман) и актрисы Нины Ольшевской, родной брат режиссера Бориса Ардова и единоутробный брат актера Алексея Баталова.

Михаил Ардов и Алексей Баталов - братья по матери. Несмотря на то, что отцы у них разные, они воспитывались в одном доме. Их было три брата – Алексей, Михаил и Борис, младший скончался в 2004. В отличие от братьев Михаил Викторович Ардов не пошел в творческую профессию, а выбрал иной путь, стал священнослужителем сразу после окончания журфака МГУ. Но даже будучи священников Михаил Ардов много писал.

Он автор более десяти религиозных книг, которые до сих пор легко можно купить в церковных лавках и книжных магазинах.

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