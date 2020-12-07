Посол Германии в РФ: Российская вакцина «Спутник V» может поступить на рынок ЕС

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Российская вакцина в случае успешной сертификации на европейском рынке не должна столкнуться с дополнительными препятствиями. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, отвечая на вопрос kp.ru.

- Есть четкая процедура, касающаяся сертификации вакцины на европейском рынке. Но это будет возможно, когда будут опубликованы данные третьего фазы испытания вакцины, - отметил дипломат. - Если я правильно информирован, то российские фирмы еще не подали заявку на сертификацию вакцины «Спутник V» в ЕС. Но как только закончится третья фаза тестирования, и российские фирмы подадут заявление о сертификации, и она будет получена, то никаких препятствий для российской вакцины не будет.

Кроме того, фон Гайр заметил, что перед всеми мировыми державами стоит задача обеспечить вакциной весь мир. Поскольку есть государства, которые никогда не смогут произвести вакцину, а есть и такие, которые даже не способны закупить необходимое количество доз.

- Нужно предоставить вакцину всем, поскольку это уже этический вопрос, - подчеркнул посол.

По его словам, очень важно понять, по какому пути пойдет Россия. Захочет ли она участвовать в таком многостороннем распределении вакцин по всему миру.

Тем временем, в России началась массовая вакцинация от коронавируса. На этой неделе первым регионом стал Сахалин. 5 декабря вакцинация от COVID-19 началась в Москве.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, все регионы подключатся к вакцинации в конце этой недели. Как ранее заявлял президент Владимир Путин, в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

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