Дачную амнистию хотят расширить: приватизировать землю вообще не надо

Росреестр предлагает не мучить людей бумаготворчеством и автоматом считать собственниками всех, у кого на участок есть хоть какие-то документы — даже советские Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росреестр выступил с идеей расширить дачную амнистию. И сделать возможным то, о чем многие граждане мечтают уже десятилетиями. Тех, кто по каким-то причинам не смог приватизировать свой земельный участок, предлагается вообще не мучить никакими оформлениями, а признать собственниками по умолчанию.

Речь идет о людях, которые когда-то получили землю не в собственность, а на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования (так земля выделялась, когда частная собственность у нас еще не признавалась). До сих пор такие участки, чтобы ими можно было распоряжаться — продать, передать по наследству — надо было обязательно приватизировать, то есть переоформить в собственность, что и делалось по дачной амнистии. Большинство так и поступили. С 2006 года дачной амнистией, по данным Росреестра, воспользовались почти 14 млн граждан, у которых была какая-то земля. Но это далеко не все, в некоторых случаях возникли проблемы.

Самая характерная из ситуаций, как объясняют в Росреестре, такая. Человек, когда-то получивший землю, умер, а приватизировать ее не успел и дом так же в собственность не оформил. А наследники, если земля была в бессрочном пользовании, это право уже теряют.

Сколько осталось по стране таких неоформленных участков? По сведениям Росреестра, не менее 200 тысяч. Но это именно «не менее». Как пояснили kp.ru, посчитать точное количество такой земли невозможно, но ее «очень много».

Это, в частности, ведет к известной проблеме заброшенной недвижимости. В садовых товариществах, да и в деревнях, полно зарастающих бурьяном участков и домов, которые невозможно законным образом купить и оформить на себя — даже если на то есть желающие.

- Дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи с этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Проще говоря, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности, независимо от вида их разрешенного использования, - отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Как пояснил замглавы ведомства, по документам на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования граждане смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

У Росреестра есть и еще одно предложение. Дачную амнистию для садовых и жилых домов — ту, которая действовала до марта 2021 года и которую недавно продлили до марта 2026 года — сделать бессрочной.

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