Дачная амнистия продлевается: на оформление домов дадут еще пять лет

Для оформления дома по дачной амнистии, в упрощенном порядке, нужны только декларация, составленная самим владельцем, и техплан дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии для жилых и садовых домов. Сейчас для таких построек она действует до 1 марта 2021 года. И распространяется только на садовые участки. Для участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство - другой порядок: о возведении там дома надо предварительно уведомить местную администрацию.

В законопроекте предлагается продлить дачную амнистию еще на пять лет, до 1 марта 2026 года. А также расширить ее действие и на участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

Для оформления дома по дачной амнистии, в упрощенном порядке, нужны только декларация, составленная самим владельцем, и техплан дома.

Законопроектом также предусмотрено, что садовый или жилой дом, которые регистрируются по дачной амнистии, должны соответствовать определенным параметрам, установленным Градостроительным кодексом. Это отдельно стоящее здание, высота которого — не более 20 метров. И в нем не более трех надземных этажей. Такие ограничения нужны, чтобы по дачной амнистии не регистрировали «высотки на шести сотках».