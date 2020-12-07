«Всей семьей сделаем прививку!»: Юра Шатунов рассказал, как спасается от безработицы

Юра засел в студии и сейчас потихоньку знакомит фанатов с плодами своих трудов Фото: Личный архив

Нового видеоклипа поклонники Юры Шатунова ждали больше двух лет. Все это время артисту было не до съёмок, он много и успешно гастролировал. А во времена пандемии, когда артисты остались без работы, Юра засел в студии и сейчас потихоньку знакомит фанатов с плодами своих трудов.

Вместе с автором всех своих хитов Сергеем Кузнецовым Шатунов написал новый хит «Заметает листья снег». И не только песню, но и снял вместе с режиссёром Александром Игудиным на него видео. Съёмки в силу пандемии проходили в режиме удаленки. Артист снимался в Питере один, а основные сцены монтировали без его участия.

- Артистический цех сейчас терпит серьёзные убытки из-за пандемии. Как у вас дела, удалось ли сохранить команду? - спросили мы у Шатунова.

- Да, действительно для артистов наступили тяжелые времена, - вздыхает в беседе с kp.ru звезда 90-х. -Да и не только для артистов... Для всех...А команда моя всегда со мной. Это уже часть моей семьи, которая во всем меня поддерживает и всегда подбадривает.

- Чем занимаете себя, пока нет выступлений?

- Научился готовить на гриле. А поскольку я независимый человек и умеющий делать все, что касается производства музыки, то все это время я работал в студии, сделал новый материал и восстанавливаю свои старые хиты. В общем, занимаюсь творчеством.

- В вашем окружении многие переболели ковидом? Какой вы профилактикой спасаетесь, чтобы не заболеть?

- Из моих знакомых не так много заболевших, но один из них, увы, с фатальным исходом. А двое из моих друзей три недели провели под капельницами. Даже мой адвокат Сергей Васильев переболел этой заразой. Но, слава богу, все обошлось, и он восстановился, и теперь, как и должно, борется за мои права.

А что касается моей профилактики, я выполняю все предписания врачей. Ношу маски, перчатки, мою руки и соблюдаю дистанцию в 1.5 метра.

- Сейчас много разговоров вокруг прививок от короны. Планируете делать?

- Конечно. Планируем сделать всей семьей прививку от коронавируса.

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