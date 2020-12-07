"Жанна благословила": песня Фриске на шоу "Суперстар" до слез потрясла отца певицы

Фото: РОЩУПКИН Руслан/ГУСЕВА Евгения

Отец Жанны Фриске прослезился во время выступления певицы Алисы Мон в эфире шоу "Суперстар! Возращение". Звезда 80-х исполнила хит умершей от рака артистки "Ла-ла-ла" .

Во время выступления Алисы Мон с хитом Жанны Фриске "Ла-ла-ла" на экране показали кадры с самой Фриске. Мон в эфире шоу "Суперстар! Возращение" рассказала, что очень волновалась перед съемками выпуска. Она чувствовала неуверенность и страх.

Легче ей стало лишь после того, как накануне выступления к ней во сне пришла Жанна. По словам Мон, покойная певица привиделась ей в красном платье и благословила ее.

"Я посмотрела в соннике и увидела, что если во сне к тебе приходит ушедший из жизни человек в красном наряде, это значит, что он тебя благословляет", - поделилась сокровенным 56-летняя вокалистка.

Номер Алисы произвел большой впечатление на зрителей. Кроме того, выступление Мон до глубины души потрясло отца Фриске. Владимир Борисович присутствовал в зале. Он прослезился, когда Мон пела знаменитый хит его покойной дочери. По словам мужчины, в какой-то момент он даже почувствовал присутствие Жанны на сцене.

"Я чувствую, что вроде бы здесь Жанна была! Голос немножко другой, правда... У меня такое чувство, сердце выскакивает! То ли от радости, то ли от чего. Я даже говорить не могу. Сердце бьется 120 в минуту", - сдерживая рыдания, сказал Владимир Борисович.