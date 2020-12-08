В Израиле повторно введут комендантский час, но откроют торговые центры

Ортодоксальные евреи во время похорон раввина в Иерусалиме. Фото: REUTERS

Правительственный кабинет по борьбе с коронавирусной инфекцией решил, что в Израиле вновь введут комендантский час. Он будет ночным и начнет действовать со среды.

Ограничение станет одним из элементов трехэтапной программы, принятой кабинетом и предусматривающей строгие ограничения в вечерние и ночные часы.

С другой стороны, программа предусматривает и послабления: так, будет разрешена работа торговых центров. Но часы их работы будут также ограничены комендантским часом.

Кабинет не стал закрывать отели, расположенные на Мертвом и Красном морях, а также позволил, пусть и с рядом ограничений, работать музеям и учреждениям культуры.

О требованиях ночного карантина окончательно будет объявлено сегодня. Правительство продолжает обсуждать – с какого часа он будет начинаться и когда заканчиваться.