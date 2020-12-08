«Из-за пандемии встречи с врачом-тренером проходят реже»: Николай Носков – об успешной реабилитации после инсульта и работе на карантине

Николай Носкова с женой. Фото: Слава Фрий

Николай Носков первым из «старой гвардии» артистов дает онлайн-концерт, который можно будет бесплатно посмотреть 9 декабря. На крупной онлайн площадке Носков исполнит свои хиты, а в гости к музыканту придут со своими номерами Валерия, Стас Пьеха, Наргиз, Саша Иванов и другие звезды. В интервью «Комсомольской правде» Николай Носков рассказал об адаптации к работе и жизни в пандемию.

- Николай, три года назад у вас случился инсульт. Вы справились с последствиями – восстановились. Как сейчас ваше здоровье? Какие процедуры и режим у вас сейчас.

- Слава Богу, здоровье не подводит, реабилитация идёт планово. Хотя пандемия, конечно, внесла коррективы и сильно ограничила возможности для встреч с врачом-тренером, занятия с которым были очень эффективны. Находимся в режиме ожидания.

- Как изменили свою жизнь из-за пандемии?

- Мы с женой уже много лет живём за городом, однако ограничение общения с внешним миром, конечно, далось непросто. Но работа над альбом продолжается, готовится к выходу новая песня, творчество помогает отвлекаться от грустных мыслей.

- Вы первооткрыватель из артистов «старой гвардии», кто дает концерт онлайн. Чем вам интересен формат, как решились?

- Безусловно, онлайн-концерт вряд ли сможет сравниться по атмосфере с живым выступлением тет-а-тет со зрителем, но сложные времена бросают нам вызов. Конечно, волнительно и интересно пробовать новое, зато такой формат даёт возможность даже в пандемию встретиться с любимыми слушателями. В этом году было всего два живых концерта, но хочется порадовать людей перед Новым годом. Кроме того, 12 января грядёт мой юбилей – 65 лет, хочется концерт приурочить и к этому событию, ведь никто не знает, что ждёт нас в январе 21-ого, хоть мы надеемся на лучшее.

На сольном концерте Николай Носков с Виктором Дробышем. Фото: Личный архив

- Многие из-за нового режима жизни больше времени проводят в соцсетях. Насколько вы продвинутый пользователь соцсетей? Общаетесь с одноклассниками, товарищами в соцсетях?

- При поддержке дочери Екатерины веду странички в инстаграм, ВКонтакте, Faceboook и Одноклассниках. Во время карантина все, думаю, оценили, как соцсети помогают держаться на связи, когда встретиться и пообщаться с друзьями нет никакой возможности. Можно обменяться впечатлениями, обсудить новости, увидеть кусочек жизни других и рассказать о своей.

- В декабре принято подводить итоги. Какие события в вашей жизни были радостными в 2020 году? И что случилось печального?

- Хоть 2020-ый был непростой год, но есть много приятных и радостных событий, которые остались в памяти - большой мартовский концерт в Питере, недавняя победа в двух номинациях в музыкальной премии Виктория. Ещё раз огромная сердечная благодарность поклонникам! И самое, пожалуй, важное и радостное событие - недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение - третьего внука. Было и грустное в 2020-ом - уходят значимые талантливые люди, близкие, такие сообщения очень огорчают. Музыкальная индустрия переживает не лучшие времена, нет возможности полноценно работать, но мы понимаем всю ответственность, с надеждой ждём следующего года.

- В какой компании планируете встречать Новый год?

- Традиционно встречаю в домашнем кругу, с родными и близкими, рядом будут супруга, дочь, внуки. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Бесконечно благодарен вам за поддержку, теплые слова и пожелания, которые пишете в соцсетях. Я желаю чтоб наступающий год принёс в ваши дома только мир, тепло и радость! Берегите себя, давайте все вместе надеяться на новогодние чудеса!

Из первых уст

Николай Носков рассказал нам о том, как поверить в собственные силы людям, которым предстоит реабилитация после инсульта: «Это очень индивидуально. Зависит от характера человека, от его отношения к жизни, к самому себе. Очень важен позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией ваше дело, в моем случае я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя. Поэтому я, когда стала позволять ситуация, начал возобновлять сначала прослушивания, потом играть. Это долгий процесс, сразу, к сожалению, не восстановиться. Музыка постоянно звучит в моей голове и не дает покоя. Близкие люди, конечно, очень и очень важны. Жена часто меня уговаривала, следила за исполнением предписаний врачей».

Когда слушать концерт: 9 декабря в 20.00 пройдёт прямая трансляция бесплатного концерта в режиме онлайн Николая Носкова. Выступление будет показано на «Одноклассниках» и в официальном YouTube аккаунте Виктора Дробыша.

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