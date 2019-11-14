2019-11-14T19:14:59+03:00
Звезды

Николай Носков вернулся на сцену после инсульта: «Бросил курить, много занимаюсь!»

«Комсомольская правда» навестила музыканта, который каждый день занят тренировками и репетициями
Инна ФЕДОТОВА
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Николай Носков вернулся на сцену после инсульта. Фото: Слава ФРИЙНиколай Носков вернулся на сцену после инсульта. Фото: Слава ФРИЙ
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Родные, друзья и поклонники последние два с половиной года очень переживали за Николая Носкова. У музыканта случился инсульт, врачи не давали обещаний, что Носков сможет говорить, а он теперь поет. Музыкант смог вернуться на сцену - записывает новый альбом «Живой», и также назвал концертную программу. Услышать, как поет Носков можно будет 9 декабря на его концерте. Мы навестили музыканта дома, где он активно готовится к важному событию.

- Николай, сколько времени вас не было на сцене?

- Сольный концерт был 14 октября 2016 года: три года назад. Инсульт случился 24 марта 2017-го. То есть два с половиной года прошло. С этого момента как раз концертов и не было.

- Вы до болезни внимательно относились к здоровью? Или как большинство - пока ничего не болит, к врачам не ходили?

- По-разному. По мере возникновения какой-либо ситуации или проблемы посещал врачей.

- Насколько серьёзными были последствия после инсульта?

- У меня оторвался тромб, и это вызвало инсульт. Если в общих словах, то последствия были достаточно серьезными. Если в первые два часа после инсульта оказывается медицинская помощь, то восстановиться можно гораздо быстрее. У меня прошло больше времени...

- Благодаря докторам и собственному желанию вернуться в строй, вы встали на ноги и даже вновь поете. Голос звучит как до болезни?

- Связки - это такой же орган в организме, как и любой другой, их постоянно нужно тренировать, и чем больше поешь, тем лучше будет, конечно. Дыхательная гимнастика, йога может быть добавлена для этого.

Николай Носков с супругой Мариной. Фото: Слава ФРИЙ

Николай Носков с супругой Мариной. Фото: Слава ФРИЙ

- Много занимаетесь сейчас?

- Для голоса я занимаюсь тренировками сам, помню все упражнения, плюс у каждого певца есть свои методики для распевания. Пять раз в неделю занимаюсь с тренером лечебной физкультурой. Теперь мне добавили достаточно серьезный массаж (с элементами мануальной терапии). Но, к сожалению, эти процедуры продлились недолго, так как специалист по массажу из другой страны, он приехал только на время посмотреть и помочь. Но мы будем подключать другой массаж, возможно, бассейн. Многое еще впереди... Раз в три месяца мне рекомендовано проходить курсы массажа, лечебной физкультуры, капельниц.

- Вы похудели за время болезни?

- Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросил сейчас курить. Но когда постельный режим закончился, я стал больше двигаться, и все вернулось в норму - вес такой, как был раньше. Сейчас придерживаюсь правильного питания, вечером стараюсь есть немного.

- Многие, попав в больницу, обращаются за помощью к Богу. Ездили ли вы с супругой к святым местам?

- Вера, естественно, помогает. По святым местам мы с Мариной не ездили, собирались один раз в этом году, но не получилось по форс-мажорным обстоятельствам. Приезжал к нам домой батюшка, и Марина часто ходит в храм. Пока что только планируем на будущий год отправиться в паломничество.

- Супруги Стриженовы так за вас переживали. Часто даже в инстаграме публиковали слова поддержки. Как друзья вам помогали?

- Я очень благодарен друзьям, которые действительно оказали поддержку и внимание.

"Это здорово" - Николай Носков.Песня входит в состав альбома "Океан любви"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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