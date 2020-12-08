Геннадий Онищенко заявил, что новогодние «каникулы» для взрослых нужно отменить

Геннадий Онищенко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

«Хватит уже гулять, давайте работать!» - с таким призывом первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы обратился к слушателям Радио «КП».

- По календарю у нас новогодние праздники 1-е и 2-е января. Я готов (и это правильно будет), если мы сделаем выходным днем 31-е декабря. Прежде в последний день года мы всегда работали. Но это была не работа, а профанация. Женщины уже в 12 часов дня уходили делать салат «Оливье», мужчины до 2-х часов пополудни признавались друг другу в уважении и безграничной любви…

- Выпивали перед этим.

- И тоже расходились. Было предложение 31-е сделать нерабочим днем. Но никто даже не заикнулся, зачем нам бездельная декада следующая.

Да, есть еще один праздничный день у православных- 7 января, день Рождества Христова. Сейчас это сделано выходным днем. И все!

Когда развалился Советский Союз, в 1992-1993-м году у нас нечем было платить народу зарплату. Мы от народа откупались этой неделей безделья. Работники уходили на отдых от Нового до старого Нового года, до 14 января. Потом это стало нормой, на которой выросло новое поколение.

Геннадий Онищенко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Это что у нас - отпуск? Не отпуск. Это праздничные дни? Нет.

- Это каникулы.

- Какие каникулы? Каникулы только у детей бывают. У вас, товарищ Гамов, может быть отпуск календарный и отпуск без содержания. Даже вам декретного отпуска нельзя давать по понятным причинам. А каникул у вас нет.

- А детишек куда девать? У них-то законные каникулы! Вот у Валентина четверо детей.

- У меня 10 внуков. И на каникулы детей никто не посягает.

- А кто с ребятней будет сидеть, если вы уйдете на работу?

- Ну, вы же выросли, хотя ваши родители уже 2-го числа шли на работу. И неплохо получилось.

- Ну, у нас очень темное прошлое.

- Не перебивайте. Весь мир, та же пресловутая Европа, наши потенциальные друзья в США, все работают. Мы 10 дней бражничаем и при этом хотим их догонять и перегонять.

- Геннадий Григорьевич, но они не отмечают Новый год. А у нас он – национальная традиция.

- Наше завоевание, вы хотите сказать, пролетариев? Да глупость это.

- Вас за это могут не выбрать в следующий раз в Думу.

- Слушайте, хватит! Мы сейчас не обо мне говорим. Я вам привожу факты, что происходит у нас в эти дни с людьми.

Геннадий Онищенко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот вы 11-12-го января следующего года обратитесь в Склиф (НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифософского – авт.), как они работают эти первые 10 дней года. Это у них самые тяжелые дни. Пьяные травмы, отравление алкоголем, драки, ожоги. Огромная потеря здоровья в целом для популяции. Зачем?

- Доктор Мясников у себя в Телеграм-канале написал, отвечая на это ваше предложение об отказе от новогодних праздников: «Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники».

- Пусть он обратится в нашу «Скорую помощь». Статистика Института Склифосовского покажет, что там было светлого и не светлого.

Никакой инфраструктуры нет, чтобы люди могли нормально отдохнуть. Скулы сводит от скуки, поэтому народ и западает на этот суррогатный алкоголь, который у нас сегодня продается. Коллеги, хватит уже шутки шутить. Надо или здоровье беречь, экономику поднимать, или гулять. Эти каникулы всегда оборачиваются большими потерями для популяционного здоровья и для здоровья каждого из нас.

И экономика покажет. Все уже полную неделю работают, стартуют проекты, а мы берем паузу, фору даем экономикам зарубежных стран, а потом догоняем. А депрессия у нас была в марте месяце, когда все сидели по домам. И это уже сказалось на здоровье, мы увидели, какая статистика смертности среди пожилого населения. Не от ковида, а от того, что люди сидели взаперти, выпали из привычного ритма жизни, у них была гиподинамия.

- Может быть, стоит тогда у народа спросить?

- Народ работать хочет. Народ хочет кормить свои семьи, а за то, что мы декаду января будем пить, зарплату платить не будут. Вы добытчик, вы должны круглыми сутками крутиться, а с детьми вашими будут сидеть те, кого вы будете содержать на должном уровне - супруга, бабушки, дедушки. Вот такое разделение труда должно быть.

- Кстати, об алкогольном дурмане. Есть мнение, что алкоголь в умеренных дозах очень даже полезен. Как то красное вино, которое насыщает железом кровь, разжижает ее. Но немного - бокал в день. А есть мнение, что алкоголь в любых дозах абсолютно противопоказан.

- Понимаете, когда страна пьет больше 10 литров на душу населения чистого, безводного алкоголя… И когда у нас средняя продолжительность предстоящей жизни у мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин, а такое бывает только во время войны, когда убивают сильную часть населения, говорить на эти темы - это просто наводить тень на плетень. Каждая мера сверх 8 литров - а 8 это та черта, которую ВОЗ называет – несет угрозу генофонду.

Геннадий Онищенко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот когда мы хлещем это пойло в таких объемах, говорить - бокал вина, железо! – смешно! Гематоген ешьте, чтобы железо у вас было! А если вам хочется успокоиться - настойку пустырника. Только не на спирту, а заварите чай.

А алкоголь вреден, понимаете, очень вреден. Вот сейчас отравление в Якутии было. Там на бадье, в которую налили средство для обработки рук от ковида, было написано – спирт. Но это метиловый спирт оказался. 7 человек пили. 5 умерли, а 2 остались инвалидами. Давайте все-таки будем надеяться на наше будущее поколение, которое, слава Богу, несмотря на всю нашу беспечность, на всю безответственность, с которой мы подходим к такому запредельному потреблению, выкарабкается из этой алкогольной ямы.

В том числе и из алкогольной январской десятидневки.