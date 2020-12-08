Ученые рассказали о совершенствовании механизма государственной инвентаризации лесов

Охрана и защита наших лесов должны быть эффективными. Фото: rosleshoz.gov.ru

Государственная инвентаризация лесов в том виде, в котором она сейчас производится, требует улучшения, считает профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Братского государственного университета Елена Рунова.

«Она не является исконно российской системой и взята для образца из европейских стран. Данный способ государственной инвентаризации лесов дает слишком большие погрешности».

«В рамках этих работ определяются количественные и качественные характеристики лесов, - объясняет действующий механизм профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров. – Также оценивается качество проведения и эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов наземными способами. Проводится дистанционный мониторинг использования лесов. На основе этих данных формируются информационные ресурсы».

Ученые-лесопирологи, используя полученные материалы, дают характеристику растительным горючим материалам всех групп: напочвенному покрову, подросту, подлеску, древостою, хвое и листве в пологе, рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александра Волокитина.

«Данная характеристика определяет скорость пожарного созревания в связи с погодными условиями и возможную интенсивность горения, от которой зависит скорость распространения тактических частей пожара».

Для пирологов несовершенство методов проведения государственной инвентаризации лесов, установленных в законодательстве, связано прежде всего с тем, что в материалах каждый таксационный выдел не имеет подробного описания напочвенного покрова, есть лишь указание типа леса, точность установления которого бывает сомнительна.

Работу по государственной инвентаризации лесов в России проводит Рослесинфорг. В этом году в ряде регионов завершился первый цикл инвентаризации.