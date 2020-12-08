Отец Децла отказался помогать своему единственному внуку и вдове рэпера

Рэпер скончался в возрасте 35 лет на гастролях в Ижевске от остановки сердца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С момента смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл, прошло почти два года. Рэпер скончался в возрасте 35 лет на гастролях в Ижевске от остановки сердца. Вместе с моделью Юлией Киселевой музыкант воспитывал сына Тони. Кирилл, как известно, не общался со своим отцом Александром Толмацким. Не поддерживает контактов с продюсером и его внук.

Отец Децла надеялся, что после смерти рэпера он со временем сможет наладить общение с внуком Тони и вдовой музыканта Юлией. Однако этого так и не произошло даже после ДНК-экспертизы, на которой настоял Александр Толмацкий, чтобы удостовериться в происхождении внука.

По словам именитого продюсера, он много раз пытался возобновить связь с подростком. Недавно Тони действительно общался с бабушкой и дедушкой. Мальчик даже периодически приезжал к Ирине Толмацкой, поддерживал ее.

"Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство", - цитирует Толмацкого "СтарХит".

Мужчина заявил, что, как только вопрос с наследством Децла решился, Тони стал реже общаться с бабушкой. "Она как будто перестала существовать. Так, слегка с ней переписывается иногда. И то по вопросу денег. Хотя внук должен хоть иногда интересоваться у бабушки, как у нее здоровье, может, ей нужно чем-то помочь. Да хоть просто навестить, побеседовать" - рассуждает Александр.

Толмацкий-старший по-прежнему считает, что на его внука оказывает влияние вдова Децла. При жизни рэпера Юлия Киселева поддерживала мужа в его нежелании общаться с отцом. Потому и Тони с дедом не виделся. "Она не работает, ничего не хочет делать и привыкла, что кто-то дает подачки. Судя по всему, думает, что сейчас их должны содержать бабушка и дедушка, а не так, как это принято в обществе", - напал Толмацкий на маму Тони.

После чего заявил, что с его стороны никакой финансовой помощи Тони нет. "Сначала у него должно измениться отношение к нам!", - поставил условие продюсер.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Вдова Юлия Киселева не общается с родителями музыканта Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом.