2019-12-26T18:30:43+03:00
Звезды

Обугленный крест: в Москве подожгли могилу Децла

Мама Кирилла Толмацкого с трудом держится после шокирующего известия [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраляКирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраляФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ирина Толмацкая в католическое Рождество пошла на могилу единственного сына. Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. Однако то, что увидела родительница рэпера Децла, повергло ее в шок.

Могилу Децла подожгли неизвестные злоумышленники. По словам Ирины Толмацкой, в ночь с 25 на 26 декабря она пришла на кладбище, но вместо ухоженной могилы ее глазам предстал обугленный крест и сожженная ограда.

Убитая горем женщина отправилась разбираться к администрации Пятницкого кладбища. Там Ирине объяснили, что это могли сделать поклонники Децла.

Каждый день они приходят на могилу и ставят свечки. Пожар мог случиться случайно, по неосторожности. Однако не исключена версия и умышленного поджога.

Стоит отметить, что Ирина Толмацкая горько скорбит по умершему сыну. "Нет Кирюши, и некому меня защитить...", - сокрушается женщина. Все что ей осталось от сына - его вещи. "Есть Кирюшина одежда. Я ее ношу. Думаю, что его вещи должны жить. Наверное, у меня что-то не так с головой, но мне хочется его почувствовать. Он меня обнимает через эту одежду", - заключила она.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Его вдова - Юлия Киселева не общается с родителями музыканта Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким, который в 2005 году женился на другой женщине. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом. В мае стало известно, что Толмацкая поменяла дверные замки в квартире, из которой выехали Киселева с сыном.

В Москве подожгли могилу Децла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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