Пришлось стрелять: ФСБ не дала Украине выкрасть из России ополченца

Оказалось это была не просто перестрелка! Еще 4 декабря промелькнула новость о том, что ФСБ пресекла попытку вооруженного пересечения российско-украинской границы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВООРУЖЕННОЕ ПОХИЩЕНИЕ

Оказалось это была не просто перестрелка! Еще 4 декабря промелькнула новость о том, что ФСБ пресекла попытку вооруженного пересечения российско-украинской границы.

Ну, мало ли — подумали все. Контрабандисты, наверное, как обычно сало или горилку через кордон тащили.

И вот стало известно, что это была целая операция СБУ — Службы безопасности Украины. На территории России был захвачен гражданин РФ, воевавший когда-то в ополчении Донбасса. Ему ввели химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. Причем, на границе диверсионную группу с захваченным человеком уже встречал вооруженный отряд ССО - Сил спецопераций Украины. Но что-то пошло не так. Диверсию не дало довершить ФСБ.

Завязалась перестрелка.

По некоторым данным, был уничтожен один из бойцов ССО Украины. Гражданин РФ освобожден. Ведется выявление в России украинской агентурной сети, без которой столь наглый захват заложника был бы невозможен.

А ведь это уже третья за последние полгода попытка спецслужб Украины выкрасть из России бывших ополченцев. После 33 «вагнеровцев», арестованных под Минском и чудом не оказавшихся на Украине, было еще похищение бывшего ополченца в Подмосковье, тоже — для переправки в незалежную.

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Что происходит?

Об этом ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2FM) Сергей МАРДАН спросил историка из Одессы, живущего сегодня в Москве, автора телеграм-канала «Русский ориенталист» Игоря ДМИТРИЕВА.

Дмитриев:

- Да, уже не первый раз такое разыгрывается. Самый грандиозный скандал был, конечно, с 33 бывшими ветеранами якобы ЧВК «Вагнер». Он поставил в критическое положение отношения России и Белоруссии. Но это была эффективная комбинация спецслужб Украины. И она почти завершилась успехом.

Если бы эти 33 человека не повязали в Белоруссии, они оказались бы в суде Украины и начали давать показания - воевали или нет на Донбассе.

Мардан:

- А они почти все воевали... У меня такое ощущение, что Украина то ли просто тренирует свое СБУ такими операциями, то ли это осмысленная стратегия. Выкрасть воевавших в Донбассе, чтоб подорвать моральный дух ополчения.

Дмитриев:

- Во-первых, не только СБУ. На Украине сформирован целый веер спецслужб. Это и ГУР - Главное управление военной разведки. Его эмблема: Земной шар, над которым парит сова и втыкает меч прямо в Россию. То есть, мишень работы этой спецслужбы понятна.

Когда они презентовали эту эмблему, российские эксперты посмеивались: смешно же, украинская спецслужба будет работать против России. Где Украина, где Россия? А теперь становится не смешно. Потому что ГУР за эти годы провело серию громких операций.

Кроме того, есть ССО — Силы спецопераций Украины.

И все эти спецслужбы работают против России. Их инструктируют западные специалисты. Помогают современными средствами разведки, определяют подбор специалистов. Обычно, когда мы смотрим на ленивых мужчин из спецслужб постсоветских государств, мы не представляем себе, что они могут чего-то такое креативное организовать. Но западные инструкторы умудрились сделать их эффективными.

Во-первых, подбор кадров. Карьерный ход дают самым активным молодым ребятам. В украинском случае – еще тем, кто ненавидит Россию, хочет ей сделать как можно больше пакостей. Это идеологически заряженные люди. И у них есть много полномочий для своих операций. Часто руководство Украины даже не знает, чем занимаются эти службы. Они подотчетны западным спецам.

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Мардан:

- А помнишь случай, когда похитили человека, которого они называли начальником ПВО ДНР и пытались использовать его в суде по сбитому «Боингу».

Дмитриев:

- Его похитили на территории ДНР. Потому эта история не вызвала в России бури возмущения. Но потом было похищение на российско-украинской границе в Крыму. Потом в самом Крыму была обнаружена диверсионная группа, которая с боями отступила на Украину. Там были потери со стороны российских силовиков.

Мардан:

- Там погиб офицер ФСБ и два было ранены...

А где, встречные российские операции на территории Украины? Про них что-нибудь известно?

Дмитриев:

- Если бы они были, то ситуация в Украине могла бы развиваться по другому. Наверное, если бы в 2014-15 годах произошло несколько точечных акций на Украине, в ходе которых явные преступники, которые раздували конфликт в Донбассе, исчезли бы, то это сохранило бы тысячи жизней. И отношения Украины и России были бы более конструктивными. Конфликт, который идет на Донбассе, тогда можно было решить ликвидацией десяти самых опасных провокаторов. Остальных украинских деятелей это быстро отрезвило бы.

Мардан:

- Опоздали, получается?

Дмитриев:

- Ну, уже опоздали. Так свободно себя чувствовать на Украине как в 2014-15 годах, российские спецслужбы уже не могут. Хотя это важный инструмент решения подобных задач. Я не раз сталкивался на Ближнем Востоке с тем, как там активно работают Западные спецслужбы. В Сирии создают видимость химических атак, которые становятся поводом для вмешательства Запада. Выхватывают перспективных полевых командиров, берут их под контроль, потом проводят провокации. И минимальными усилиями серьезно влияют на ход конфликта. К сожалению, этот инструмент нами используется минимально. Или мы об этом ничего не знаем...

Мардан:

- Ясно. Пора перечитать книжки Судоплатова. Советский Союз умел с этим работать. И все знали, что ответка прилетит немедленно.