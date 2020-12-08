Шок-прогноз на 2021 год: Крупные города опустеют, вакцинация от ковида уничтожит компании

Из-за автоматизации и новых технологий все больше людей остаются без работы
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В декабре Saxo Bank традиционно выпускает «шок-прогноз» на следующий год. В нем перечислены события, любое из них может очень сильно повлиять на экономику как отдельных стран, так и всего мира. Не стоит воспринимать предсказания банкиров очень уж всерьез: все-таки вероятность каждого из этих событий не сильно высока. Но эксперты банка предупреждают: недооценивать их вероятность тоже не стоит. На всякий случай лучше быть готовыми к потрясениям, чтобы они не стали настоящим шоком. Впрочем, после всего, что мы пережили за этот год, подобные вещи не нужно повторять нам дважды.
Итак, что же наобещали нам датские шок-прогнозисты на 2021 год?
1. Amazon «купит» Кипр
Западные страны решили всерьез взяться за крупные международные компании, которые стали чересчур могущественны и платят слишком мало налогов. Чтобы спастись от пристального внимания чиновников, в 2021 году крупнейший в мире интернет-магазин Amazon переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и вынуждает местную власть снизить налоги. Впрочем, власти Евросоюза быстро вмешиваются в это безобразие, заставляют кипрские власти привести налоговое законодательство к европейским стандартам и не идти на поводу у капиталистов.
2. Германия спасет Францию от краха
В 2021 году госдолг Франции превысит 120% ВВП, страну накроет волна банкротств. Чтобы спасти свою экономику, французы просят у Германии, чтобы Европейский Центральный банк напечатал для нее побольше евро. Это поможет выкупить долги французских банков и избежать полного краха экономики.
3. Фейковые новости будут уничтожены
Липовая информация лезет из всех щелей. Доверие к СМИ и соцсетям падает, и они вынуждены вкладывать огромные деньги в борьбу с фейковыми новостями. В результате рождается технология, позволяющая проверять содержание и источник каждой новости, а любое изменение текста становится видимым. В результате фейковые новости исчезают с сайтов СМИ и соцсетей.
4. Китай выпускает цифровую валюту
И хотя цифровой юань ничем не обеспечен, он будет стабильной и надежной валютой. Иностранцы получают свободный доступ на китайский рынок капитала, внутреннее потребление в Поднебесной растет.
5. Родится технология, которая позволит людям не работать
Самая грустная часть прогноза: мы с вами – последние люди на земле, вынужденные работать, чтобы прокормить и обеспечить себя. В 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, в результате энергия станет невероятно дешевой. Энергия ядерного синтеза позволит полностью решить проблему нехватки пищи и воды в мире благодаря опреснению морской воды и новым технологиям в сельском хозяйстве. Уровень жизни резко вырастет, транспорт станет невероятно дешевым, а автоматизация постепенно приведет к тому, что вкалывать будут роботы, а не человек.
6. Мегаполисы опустеют
Массовый переход на удаленку и сокращение числа рабочих мест обрушат цены на коммерческую недвижимость. Будет введен безусловный базовый доход (регулярная выплата каждому гражданину определенной суммы от государства «просто так», - Ред.). Это изменит отношение к работе: люди будут возвращаться из крупных городов на родину, начнут заниматься ремеслами и искусством.
7. Пособия по безРОБОТице
Из-за автоматизации и новых технологий все больше людей остаются без работы. Чтобы не допустить потрясений, власти создают Фонд гражданских технологий. Долю капитала в этом фонде получает каждый гражданин, а дополнительные «дивиденды» выдадут тем, кто потерял работу из-за развития технологий.
8. Вакцинация от коронавируса разрушит компании
После успешной вакцинации упадет безработица и поднимутся цены (как, опять поднимутся?!). В результате вырастет число дефолтов, а хуже всего придется компаниям офлайновой розничной торговли.
9. Вырастет спрос на серебро
Доллар падает, и люди станут скупать серебро как реальный актив для вложения денег. Спрос на серебро подстегнет и рост его промышленного применения, в том числе – для создания солнечных батарей. В результате серебро на рынке окажется в дефиците, а его цена вырастет.
10. Взлет развивающихся экономик
Внедрение спутникового интернета обрушит цены на связь и увеличит скорость обмена данными. Электронные банковские системы дадут миллиардам людей доступ к технологиям цифровой экономики. Развитие беспилотников сотворит революцию в доставке, упростив жизнь в деревнях. Все это приведет к росту производительности труда и благосостояния, особенно в развивающихся странах.
КСТАТИ
Датские банкиры предсказали победу Байдена
В конце 2019-го Saxo Bank точно так же выпускал шок-прогноз на год нынешний. Самое шокирующее событие этого года для мировой экономики – пандемию ковида и коронакризис – банкиры предвидеть не могли. Но два из десяти прошлогодних шок-предсказаний все же сбылись.
Что из прошлогодних прогнозов сбылось
• Победа демократа на президентских выборах в США (Джо Байден – представитель демократической партии)
• Рост бюджетного дефицита в США (в этом году увеличился втрое)
Что не сбылось
• Выход Венгрии из Евросоюза
• Нефть по 90 долларов за баррель
• Создание резервной валюты в Азии
• Падение интереса к «зеленой» энергетике и искусственному интеллекту
• Резкий подъем ставок Европейского центрального банка
• ЮАР - на грани дефолта
• Изменение политики Швеции в отношении мигрантов
• Введение 25-процентного налога в США на выручку американских компаний, полученную за рубежом