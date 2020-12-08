«Это не Шаляпин!»: Анна Калашникова показала своего настоящего жениха

Анна по-прежнему не торопится раскрыть личность своего избранника Фото: Личный архив

После разрыва с Прохором Шаляпиным Анна Калашникова практически ничего не говорит о своей личной жизни. Красотка только регулярно демонстрирует дорогие подарки, преподнесенные ей ее бойфрендом. Среди них были и дорогая одежда, и ювелирные украшения, несколько машин, а так же квартира в Испании. Однако несмотря на такую щедрость, имя своего избранника Анна называть отказывается.

Вот и сейчас Калашникова продемонстривала широкой публике очередной подарок, который на этот раз сделала возлюбленному сама. Сюрпризом оказались шикарный фейерверк на территории одного из фешенебельных загородных комплексов. Как призналась сама знаменитость, стоимость подарка можно смело оценить в миллион рублей. Впрочем, и повод у певицы был нешуточный.

- Сегодня у меня и моего избранника годовщина со дня знакомства. Эту дату я решила отметить самым особенным образом. Я организовала ужин в ресторане «Поместье», где устроила мне и моему молодому человеку фаер-шоу и салют. Мы зажигали огромное металлическое сердце, а на фоне него искрились и взрывались огни. Очень красиво,-рассказывает kp.ru Калашникова. - Но еще красивее было продолжение, когда мы поехали в отель, расположенный в одной из башен «Москва-Сити». Там любимого ожидали легкая закуска, шарики и свечи, а так же эротический танец в моем исполнении, - улыбается Анна.

Впрочем, как это часто бывает, не обошелся праздник и без эксцессов. В середине мероприятия Калашниковой в прямом смысле пришлось испытать и жар любви, и ее холод.

На всех фотографиях бойфренда певицы видно только со спины Фото: Личный архив

- Я очень хотела выглядеть красиво. Все-таки такая дата. Поэтому специально к празднику надела шикарное платье в стразах и сделала объемную прическу. И пришла в таком виде на праздник. Без шубки или курточки. О чем впоследствии сильно пожалела,-смеётся певица.- Ведь я очень замерзла на морозе, когда мы воли посмотреть салют. Все-таки на улице декабрь и температура минус семь. Плюс ко всему я подпалила волосы факелом. К счастью, рядом был мой любимый, который потушил пожар на моих локонах и согревал меня весь вечер, крепко обнимая весь вечер.

Обидно только, что несмотря на обилие ванили в этой любовной истории, Анна по-прежнему не торопится раскрыть личность своего избранника. На всех фотографиях бойфренда певицы видно только со спины.

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