Андрей Панин и Марина Голуб похоронены рядом: за обеими могилами ухаживает сторож

На могиле Голуб установили скромный памятник из белого мрамора. Украшает постамент белый маленький голубь. Фото Алена Нестерова/Экспресс газета

8 декабря 2020 года актрисе Марине Голуб исполнилось бы 63 года. К сожалению, артистка погибла в 2012 году в страшной аварии. Ей было 54. Друзья и поклонники Марины Григорьевны говорят о ней как о невероятно добром и отзывчивом человеке. Приходя к ней на могилу, многие вспоминают, как Голуб даже в самые трудные времена находила слова поддержки и утешения.

Марина Голуб трагически погибла в ночь с 9 на 10 октября восемь лет назад. Приблизительно в 0:05 на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского произошло ДТП. Столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия погибли два человека - водитель легкового автомобиля "Хендай Соната" и его пассажир - Марина Голуб.

Отпевание актрисы состоялось 13 октября 2012 года в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Звезду кремировали и похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На могиле Голуб установили скромный памятник из белого мрамора. Украшает постамент белый маленький голубь.

Актриса нашла свой последний приют рядом с могилами Игоря Кваши и Андрея Панина. Последний трагически погиб 6 марта 2013 года на 51-м году жизни при загадочных обстоятельствах. Бездыханное тело артиста было обнаружили утром 7 марта 2013 года в его квартире на Балаклавском проспекте. Вокруг смерти звезды театра и кино по сей день ходит много слухов. Предварительной причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Специалисты предположили, что он упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Однако позже возникла версия о насильственной смерти.

Поклонники часто приходят на могилы звезд, приносят цветы. "Могилки чистенькие ухоженные. Близкие дают денежку, чтобы сторож следил за ними особенно трепетно. Уж не знаю, сколько платят. А еще как так случилось, что Мариночку рядом с Андрюшей и Игорем похоронили. Она как будто под охраной сейчас", - цитирует посетительницу погоста "Экспресс газета".

В свою очередь, охранник кладбища отметил: "Если человека при жизни любили, то после смерти уж точно найдут способ увековечить память".