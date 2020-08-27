"Секунды отчаянной борьбы за жизнь": друг рассказал о последних днях Андрея Панина

Актер Андрей Панин в 2009 году. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Актер Андрей Панин погиб 6 марта 2013 года на 51-м году жизни при загадочных обстоятельствах. Бездыханное тело артиста было обнаружено утром 7 марта 2013 года в его квартире на юге Москвы. Вокруг смерти звезды театра и кино по сей день ходит много слухов. Близкий друг знаменитости Игорь Миркурбанов впервые рассказал, что происходило с Паниным перед его кончиной.

Игорь Миркурбанов был близким другом Андрея Панина с юности. Вместе они впервые приехали в Москву из Кемерово. За плечами обоих - десятки ролей в кино и театральных постановках. Миркурбанов впервые рассказал о смерти товарища Борису Корчевникову.

"Произошло что-то ужасное. Я не знаю всех подробностей. Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку, тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой. Случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался", - поведал он в эфире передачи "Судьба человека"..

Актер Игорь Миркурбанов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Также актер вспомнил последнюю встречу с Паниным незадолго до его гибели. "Мы встретились на «Мосфильме». Он приехал загорелый и стройный из отпуска. Рассказал мне, что много плавал... Я отчетливо осознаю, что ему было больно. Он страдал, но это не было алкогольным забытьем. Были секунды отчаянной борьбы за жизнь. Так мне кажется", - говорит Игорь.

После чего обратился к вдове усопшего: "Дай бог его жене сил, чтобы пережить. Для нее это неописуемая трагедия. Андрей очень любил жену и детей. У него два замечательных сына, один сейчас начнет сниматься".

Напомним, Андрея Панина нашли мертвым при не выясненных до конца обстоятельствах. Тело обнаружено в доме на Балаклавском проспекте. Предварительной причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Специалисты предположили, что он упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Однако позже возникла версия о насильственной смерти: судмедэксперты, исследовавшие тело, пришли к выводу, что в результате случайного падения такого рода травму актер получить не мог. Он мог быть убит. Онаружены ссадины на костяшках пальцев рук, гематомы в области коленных суставов, в ранах были найдены осколки стекла. На борьбу указывали и другие признаки: следы крови, беспорядок по всей квартире, сдвинутая мебель. Странные звуки и стоны слышали и соседи.

Ряд коллег, в том числе актер Александр Яценко, режиссер Александр Прошкин и Геннадий Русин, обнаруживший тело Панина, уверены, что имело место убийство. Позже уверенность в том, что Андрей был убит, выразил снимавшийся с ним в трилогии "Бой с тенью" Денис Никифоров. По мнению родителей актера, убийство могло быть связано с крупным денежным долгом.

Прощание с актером прошло 12 марта 2013 года в МХТ имени А. П. Чехова. После гражданской панихиды состоялось отпевание в храме Николая Чудотворца в Троекурове. Похоронен на Троекуровском кладбище.