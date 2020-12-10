Чем был СССР для России: благом или трагедией

8 декабря 1991 года (слева - направо) Кравчук, Шушкевич и Ельцин подписали соглашение о ликвидации СССР. Фото Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

Потеряла Россия или приобрела от появления этой страницы в своей истории?

29 лет назад Борис Ельцин (от имени России), Леонид Кравчук (от Украины) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) на правительственной даче в Беловежской пуще подписали соглашение о создании Союза Независимых Государств - СНГ. И одновременно объявили, что «Советский Союз как геополитическая реальность перестал существовать».

Те дни поминутно расписаны в мемуарах, свидетельствах и интервью. Но вот о сути произошедшего до сих пор мнения кардинально противоположные. То ли лидеры трех союзных республик развалили великую страну вопреки народной воле - в марте больше 77% граждан на референдуме высказались за сохранение Союза. То ли эта троица просто констатировала неизбежный крах государства. Но сегодня еще больший вопрос: чем же были 70 лет советской власти? Примером построения самого прогрессивного государства за все время существования человечества? Или трагедией в тысячелетней истории России, разрушившей миллионы судеб и само государство?

Именно об этом в «Комсомольской правде» и поспорили историк, основатель портала «Толкователь» Павел ПРЯНИКОВ и философ, публицист Егор ХОЛМОГОРОВ.

Гидроэлектростанции - символ мощи советской империи. Фото Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

Большевики сохранили империю или заложили под нее бомбу?

Пряников:

- Если посмотреть на историческую логику, Россия должна была бы по итогам Первой мировой

войны сгинуть как империя вслед за Османской, Австро-Венгерской, Германской. Мы должны были быть четвертыми, и все к этому шло. Увидели бы тогда независимыми не только Украину, которая, кстати, объявила о своей самостийности еще при Временном правительстве, но и Кавказ, и Среднюю Азию. Осталась бы великоросское ядро в границах времен Ивана Грозного, в лучшем случае - до Урала. В Сибири и на Дальнем Востоке были сильные местнические настроения, пользовалась популярностью идея Сибирских Соединенных Штатов. Люди не понимали, зачем им Петроград, который в тысячах километрах, когда рядом Китай и Япония, да и до США ближе - вот рынок, на котором нужно развиваться.

Егор Холмогоров. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Холмогоров:

- Территории Российской империи вполне подлежали прямому включению в состав единой России. Сталин, например, выступал за то, чтобы национальные республики были включены в состав большой Российской Федерации на правах автономий. Но Ленин не хотел оставлять в названии государства никакой России, поэтому по образу и подобию Соединенных Штатов Америки появился СССР.

Сделав союзные республики формально равноправными, Ленин заложил под свое государство бомбу, которая и взорвалась через 70 лет.

Плакаты помогали советскому человеку ориентироваться: что и где хорошо, а что плохо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Так же вышли бы в космос, но без миллионов жертв?»

Пряников:

- Можно много говорить о тех материальных объектах, которые были созданы в годы советской власти. И которые, кстати, сейчас лежат в основе благосостояния России, других стран и многих олигархов. Была создана единая энергетическая система, которая приводила в изумление весь мир. Тяжелая промышленность, атомная энергетика, да по сути все отрасли промышленности! Но были, конечно, и ошибки - вот с созданием потребительской экономики СССР опоздал. Если бы сработали косыгинские реформы, подушевой доход у нас даже сейчас был бы раза в 3 больше.

Павел Пряников. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Холмогоров:

- Давайте посмотрим, с чем приняли страну большевики. С Транссибом - самой крупной железнодорожной магистралью в мире. Причем строился он не зэками, а преимущественно свободным трудом. С Мурманской железной дорогой - ее построили в годы Первой мировой, чтобы скорее доставлять грузы, которые России поставляли союзники, а в Великую Отечественную она стала критически важной для ленд-лиза. С линкорами - после неудачной войны с Японией наша страна фактически заново отстроила свой флот. С первыми в мире тяжелыми бомбардировщиками конструкции Сикорского. Который, кстати, с приходом к власти большевиков вынужден был уехать и создавал свои вертолеты уже для армии США.

В советские времена очень любили сравнивать достижения СССР с царской Россией образца 1913 года. В этом есть своя логика, это же последний мирный год при царской власти. Но при этом нужно понимать, что во время войны на армейских заказах промышленность в стране выросла в 2 раза. И потом кто сказал, что Россия замерла бы на этом уровне? Да она бы вышла на те же показатели, что и Советский Союз, и человека в космос отправила бы! Только без миллионов жертв режима.

А что принесли большевики? Прежде всего - 10-летний экономический спад. До уровня начала 1917 года экономика страны восстановилась только к 1927-му. Это по-настоящему потерянное время.

Советское - значит отличное! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Дети крестьян стали академиками!» «Но прежних ученых сгубили...»

Пряников:

- Когда мы говорим о красном терроре и сталинских репрессиях, часто забываем, что гораздо больше людей получили что-то хорошее от советской власти, чем потеряли. Потеряли 20 - 30 миллионов, а выиграли сотни миллионов. Дети и внуки крестьян, рабочих смогли стать докторами наук, академиками - такое редко где случается. Вертикальные лифты отлично работали до начала застоя.

Холмогоров:

- Ребята из большевистского социального лифта почти всегда занимали в нем чье-то место. Убитых, брошенных в лагеря, сосланных, изгнанных из страны, выброшенных вон из профессии. При этом в большинстве случаев на место более талантливых и образованных приходили менее талантливые и образованные. Общественное благо от этого мнимого социального лифта только проиграло. Благодаря революционному разгрому советские люди лишились возможности учиться у корифеев и светочей, сотни научных традиций прервались.

До самой далекой планеты не так уж друзья далеко! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тоска по Сталину и ностальгия по Брежневу - разные вещи

Пряников:

- Главным достижением Советского Союза я бы назвал то, что он вывел страну из деревни. Россия за 50 лет стала городской страной. Европа этот путь проходила лет 300. И все эти эксцессы, которые мы видели за годы советской власти, как раз связаны с этой чрезвычайщиной.

А когда ты выводишь человека из деревни, это тянет за собой создание промышленности, науки, образования. На 1917 год у нас было 0,8% людей с высшим образованием. И с этой стартовой точки мы дошли до 30 - 40%. Останься царь или прежние элиты, мы бы и в 2020 году не увидели этих результатов.

Когда люди из деревень въезжали в городские квартиры, для них было шоком, что не надо рубить дрова, топить печку, носить воду. Настоящий цивилизационный прорыв, как полет в космос. Когда ты жил в избе, у тебя в среднем 4 часа в день занимало только обслуживание дома.

Примерно в то же время, что и у нас, смена элит прошла еще в двух странах: Мексика и Турция. Ну и посмотрите, где они, а где СССР. Ни Мексика, ни Турция не создали фундаментальной науки, не отправились в космос, процент людей с высшим образованием там раза в 3 меньше, чем у нас. А много вы знаете великих писателей, композиторов или олимпийских чемпионов из этих стран?

Холмогоров:

- Конечно, по сравнению с 1990-ми, когда государство разворовывалось, период Брежнева выглядит очень симпатичным. Только сравнивать 90-е нужно с другой переходной эпохой - 1920-ми. Сейчас ностальгию по Советскому Союзу испытывает в основном тот, кто в те времена ходил в школу, а то и в детсад. Их можно понять, кормили там вкусно. Люди запомнили последние десятилетия советской власти. Но к тому моменту идеологическая основа государства была во многом забыта. Брежнев спокойно закупал зерно за границей, чтоб накормить народ. Да и люди приспособились: у многих был доступ к западным фильмам и музыке, свобода самиздата, все-таки сажать за него почти перестали. И после такого стабильно неплохого существования страну ввергли в хаос 90-х. Но ведь хаос этот посеяла советская же номенклатура, которая выбилась в хозяева новой жизни. Потребовался шок 90-х, чтобы поздний СССР показался благом. Только благо это было не в пионерской организации и памятниках дедушке Ленину, а в том, что человеку должно быть хорошо. А вот ностальгия по сталинизму - уже тяжелая патология. Люди почему-то искренне думают, что, если у нас случится новый Сталин, расстреливать будут они, а не их. А это глубокое заблуждение.

Сейчас можно только фантазировать, что было бы, если бы СССР не развалился. Фото: Shutterstock

ВОПРОС - РЕБРОМ

Мог ли бы Советский Союз существовать в 2020 году?

Пряников:

- Да, если бы СССР вовремя провел реформы и перешел бы на постиндустриальный уклад. Больше того, Союз мог бы и прирасти. В его состав просились Монголия, Болгария. Думаю, и многие страны третьего мира были бы не против войти. Был бы некий аналог Европейского Союза.

Холмогоров:

- Лично я думаю, что ничего хорошего в этом не было бы. Но некоторая территориальная общность вполне могла бы сохраниться и до наших дней. Конечно, при условии, что СССР реформировался бы. Еще в 1973 году Солженицын написал знаменитое письмо вождям Советского Союза. В нем он предлагал изменить идеологическую основу государства: отказаться от экспорта коммунизма во внешний мир и заменить его принципами русской православной идеологии. Пусть будет Политбюро, только без колхозов и марксистской догматики. Если бы вместо Андропова к власти пришел какой-то другой лидер, может, в таком направлении СССР и мог бы трансформироваться. Был бы вариант вроде того, что мы сейчас наблюдаем в Китае: формально все элементы коммунистического режима сохранены, но от жесткой идеологической подоплеки там отказались.

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