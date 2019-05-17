Где жить лучше: в СССР или в сегодняшней России?

«ПРЕВРАЩАЛИСЬ В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ»

Голованов:

- Максим Леонардович, а вам где лучше - в Союзе или в современной России?

Максим Шевченко:

- Я из профессорской семьи, мне и тогда, и сейчас жилось хорошо. В СССР были минусы, были огромные плюсы. Бесплатное образование, бесплатная медицина, достаточно неплохая. Стройотряды кому-то не нравятся? Я за два месяца работы в стройотряде в 85-м году заработал 365 рублей. В переводе на наши деньги это тысяч 70 - 80. Потому что зарплата инженера была 110 рублей. Жизнь была небогатой, ценности были другие. Это не было общество потребления.

Герман Пятов:

- Я только вернулся из поездки по детским домам Смоленской области. И я задал этот вопрос воспитателям, которые по возрасту застали Союз. И даже люди в глубинке - мы говорим, там нищета, нет работы - не хотели бы возврата назад. Это была эпоха дефицита. Вспомнили, как стояли за колбасой, ездили в Белоруссию. СССР - это та же Северная Корея. Там тот социализм, к которому мы подходили к моменту развала СССР, когда жрать было нечего. Стояли на прилавках «Завтрак туриста», морская капуста. Мы пшеницу закупали у США и у Канады, платя деньги своему стратегическому противнику, с которым мы вели холодную войну. Отдавали миллиарды долларов, чтобы у нас был хлеб в магазинах. А сегодня Россия экспортирует на 10 миллиардов долларов в год зерна и пшеницы.

Жители Москвы стоят в очереди за мясными продуктами во время тотального дефицита товаров в СССР в начале 90-х годов.Фото: РИА Новости

«В 91-м ВСЕ ИСЧЕЗЛО»

Пятов:

- Когда мы говорим о цене на колбасу, мясо, шоколад, надо обсуждать тот период, когда они были в магазинах. Когда у людей была средняя зарплата 100 рублей, в магазинах была колбаса по 2.20, конфеты по 3 - 4 рубля за килограмм, кофе по 8 рублей банка. А под занавес СССР, да, люди получали и по тысяче рублей зарплаты, но и цены выросли в разы.

Шевченко:

- Не было изобилия, но и это исчезло весной 91-го года, когда эксперименты начались финансово-экономические.

Многие мечтают о возврате СССР, не представляя, как оно там было на самом деле.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

«НУЖНО РАБОТАТЬ, А НЕ БУХАТЬ»

Шевченко:

- Люди тоскуют по СССР, где у них была гарантия завтрашнего дня. Ты работаешь на заводе, укрепляешь мощь Родины. Сейчас исчезло доверие к государству и к обществу. Этика советских людей - брать у других стыдно. Сейчас это не стыдно. Если ты во власти и не берешь в карман, тебя дураком считают.

Пятов:

- Причина страданий в том, что у них ложные воспоминания. Средняя зарплата в России - 44 тысячи рублей. Есть регионы, где 15 тысяч. Но полно вакансий и в 50 тысяч. Современные люди - иждивенцы, надо не бухать, а работать. У нас есть люди, которые своих детей отдают в детский дом, говоря: «Работы нет». Простите, 9 из 10 таксистов в Москве - гастарбайтеры из Средней Азии, зарабатывают по 100 тысяч рублей. Они хотят работать. И никогда за последние сто лет русские люди не жили так хорошо, как сейчас. Работы полно, заработать возможность есть. Иначе что у нас делают 16 миллионов гастарбайтеров.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Олег КАШИН: Кого теперь привлекут финские сапоги или чешская мебель?

Известный публицист поразмышлял о ностальгии по советской жизни вместе с «КП».

Одно время в относительно зажиточных советских домах можно было встретить интересные артефакты - например, старую банку от кока-колы, которая стояла в серванте рядом с хрусталем и сервизом «Мадонна». Или коллекцию сигаретных пачек - выкурив сигареты, человек аккуратно клал пустую пачку в шкафчик, относясь к ней как к ценности. В потребительском смысле, я думаю, даже самые последовательные адепты ностальгии по СССР не станут сравнивать советское время с нашим - у вас не могло быть любимой марки одежды, любимых духов или любимого шампуня, вы радовались тому, что удавалось достать. Масштабы бытовой бедности невозможно себе сейчас представить, даже благополучные люди были по нашим меркам какими-то совсем маргиналами. «Финские сапоги», «чешская мебель» - просто вспомните названия тогдашних предметов роскоши. Кого они привлекут сейчас?

Олег Кашин.

Можно, конечно, сказать, что потребление не главное в жизни и что есть духовность, культура. Почему любили итальянскую эстраду и индийское кино? Потому что о чем-то более изысканном не знали.

Можно предположить, что нынешние ностальгирующие не столько хотят вернуться туда, сколько недовольны тем, что есть сейчас, и виртуальный образ Советского Союза не имеет отношения к тому, что существовало на самом деле. Но кто сказал, что для недовольства обязательно нужен положительный образ в прошлом? Разумнее мечтать о будущем, а игры с прошлым - дело неблагодарное.

ВОПРОС ДНЯ

А вам где лучше жилось - в СССР или в России?

Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:

- Это жизнь в двух принципиально разных странах и, главное, в разных эпохах. СССР как государство был структурно закончен. Мы знали, для чего существует страна. Чего хотим в целом. Люди знали, что не останутся без работы, не будут бомжевать, если сами того не захотят. Сейчас ощущение того, что живешь в стране, которая о тебе заботится, отсутствует напрочь.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, актер, пародист:

- Мои советские детство и юность, особенно студенчество, - замечательная пора. Но 1990-е и 2000-е дали такие возможности! Никогда не думал, что побываю в таком количестве стран и уйдет эта дикая зажатость советского человека за границей. И я буду чувствовать себя свободным. Притом расслоение в СССР существовало, но и близко не было такого, как сейчас. А лучшие вещи моего советского детства мальчика из инженерной семьи - джинсы, вельветовые штаны - были от подруги моей мамы, которая могла ездить в соцстраны и привозить этот жуткий дефицит оттуда.

А вам где лучше жилось - в СССР или в России?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- А мне без разницы! Дело не в строе, дело во внутренней свободе. Раньше думал о родине, а теперь - о себе. Меня при Союзе не сильно беспокоила борьба за свободу Кубы, а сейчас не переживаю за Сирию. Всегда думал о безопасности и комфорте своих близких. И тогда, и сегодня это можно обеспечить, а внешние факторы в принципе прежними остались...

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер России по хоккею:

- Ностальгия по тем временам существует - в той системе мы были воспитаны, ее защищали и в ней побеждали. Тогда четко работала структура по подготовке отличных спортсменов. Сейчас много говорильни. Но даровитые люди были и есть.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- Мое детство мне нравилось. Помню «Голубой Дунай» - киоски, где на 10 рублей рабочие после смены могли взять 100 грамм, кружку пива, бутерброд с килькой, а мы, пацаны, надеялись у них что-то перехватить.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- В СССР мы были молодые, мечтательные, потому счастливые. Что касается возможностей путешествовать, ходить в любые театры, смотреть любые фильмы, сейчас их, конечно, больше, чем в советское время.

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