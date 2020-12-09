Криштиану Роналду забил "Барселоне" на "Камп Ноу". Фото: REUTERS

Матч "Барселона" - "Ювентус" стал особенным для многих. На поле стадиона "Камп Ноу" вновь сошлись аргенинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. Первую встречу двух команд Криш пропустил из-за коронавируса. А теперь же, выздоровев, он показал класс на хорошо знакомом ему стадионе в столице Каталонии, "Ювентус" одержал победу со счетом 3:0. "КП" подводит итоги матча Барселона - Ювентус 8 декабря 2020 года.

РОНАЛДУ И МЕССИ ВСТРЕТИЛИСЬ СНОВА

Главное событие - это очное противостояние Криштиану и Лионеля. Перед матчем они мило обнялись как старые друзья и перебросились парой фраз. Когда португалец играл за "Реал", то десять лет встречи Месси и Роналду были украшениями мирового футбола и "Класико". В первой игре они не играли между собой, а на "Камп Ноу" португалец смотрелся очень ярко. И как итог - "Ювентус" добился победы над "Барселоной". А Криштиану - выиграл битву у Лионеля.

"БАРСЕЛОНА" ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА ДВА ГОЛА - СРАЗУ

Аналитики компании "Опта" шокировали фанатов "Барселоны". Каталонцы впервые за всю историю участия в Лиге Чемпионов получили два гола в свои ворота в первые 20 минут поединка. Роналду на 13-й минуте с пенальти и Маккени на 20-й в первом тайме забили два "Барселоне" и практически решили исход матча на "Камп Ноу".

РОНАЛДУ ЗАБИЛ БОЛЬШЕ МЕССИ

Два гола Роналду в ворота "Барселоны" - очная победа португальца над Лео Месси. С того момента как Криштиану ушел в "Ювентус", то он забил два гола каталонцам. А вот Лионель Месси ни разу не забивал "Реалу" с 2018 года, подсчитали аналитики компании Squawka. В 2020 году он забил 40 голов за клуб и сборную - отличный результат.

РОНАЛДУ ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ В МАТЧЕ С "БАРСЕЛОНОЙ"

Гол в ворота "Барселоны" с пенальти в начале второго тайма стал 650-м в клубной карьере Криштиану Роналду, подметила пресс-служба УЕФА. Круглое число - в матче против Лионеля Месси. Кроме того, португалец вообще стал первым футболистом, который на "Камп Ноу" забил два гола с пенальти в ворота "Барселоны".

"БАРСЕЛОНА" ЛИШИЛАСЬ ПЕРВОГО МЕСТА

В группе G Лиги Чемпионов "Барселона" перед 5 туром уверенно шла на первом месте с 15 очками. У "Ювентуса" - на 3 балла меньше. И туринцам для первой позиции нужно было забить три в ворота каталонцев на их поле. И они это сделали! К слову, у "Динамо" (Киев) и венгерского "Ференцвароша" - по 1 баллу. Интрига в этой группе была на нуле. В 6 туре команды решали свои задачи.