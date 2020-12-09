Россия запрещает ввоз томатов из Азербайджана: не останемся ли мы без помидоров зимой и что будет с ценами

В азербайджанских томатах и яблоках 17 раз обнаружили вредителей - южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 декабря в Россию запрещен ввоз томатов и яблок из Азербайджана, сообщает Россельхознадзор. Как пишет ведомство, начиная с 22 октября в азербайджанских томатах и яблоках 17 раз обнаружили вредителей - южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

Пропажу азербайджанских яблок с прилавков мы с вами, пожалуй, не заметим – их доля в импорте очень мала. Другое дело помидоры: Азербайджан – главный поставщик этих овощей на российский рынок. 38% томатов, которые Россия импортирует, едут к нам именно из солнечного Азербайджана. За первые 10 месяцев нынешнего года в Россию ввезли 171 тысячу тонн азербайджанских томатов на 190 млн долларов. Логичный вопрос: не останемся ли мы зимой без помидоров и что будет с ценами?

- Из Азербайджана к нам едут в основном сезонные томаты, выращенные не в промышленных теплицах, а в парниках. В зимние месяцы в парниках помидоры практически не выращивают. Именно поэтому зимой Россия импортирует очень мало томатов из Азербайджана, и сильного влияния на цены или объем овощей на рынке этот запрет не окажет, - говорит Михаил Глушков, директор Национального союза производителей плодов и овощей.

Михаил Глушков добавил, что за первые 10 месяцев нынешнего года производство томатов в России выросло на 18,6%. Так что нам есть, чем заменить азербайджанские помидоры этой зимой.

- Эффект от запрета на ввоз азербайджанских томатов мы можем почувствовать весной, - говорит Михаил Глушков. - Но я думаю, к этому времени торговые сети уже переориентируются на других поставщиков и заметного роста цен не произойдет.