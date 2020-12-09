«Конъюнктурщиков я не слушаю»: Геннадий Онищенко в эфире радио «КП» ответил на выпад доктора Мясникова

Геннадий Онищенко и Александр Мясников Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, с завидным упорством предлагает отменить длинные новогодние каникулы. Мол, раньше отдыхали только первого и второго января, и народу это только на пользу шло. Услышав точку зрения Геннадия Григорьевича, не на шутку возмутился доктор Александр Мясников. Собственно, об этой перепалке и пошел разговор в эфире радио «Комсомольская правда», когда к нам в студию пришел Онищенко.

- Никакой инфраструктуры нет, чтобы люди могли просто поехать и отдохнуть в новогодние праздники, - продолжал стоять на своем депутат. - Скулы сводит от скуки, поэтому люди и западают на суррогатный алкоголь, который у нас сегодня продается. Хватит уже шутки шутить. Надо или экономику поднимать, или гулять. Да, дети заслужили, дети отучились две четверти. А для взрослых большие зимние каникулы кончаются всегда большими потерями для популяционного здоровья и для здоровья каждого из нас.

- Доктор Мясников у себя в Телеграм-канале написал, отвечая на это ваше предложение об отказе от новогодних праздников: «Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники»...

- Конъюнктурщиков я не слушаю. Пусть он обратится в нашу «скорую помощь». Статистика Института Склифосовского покажет, что там было светлого и не светлого. И экономика покажет. Все уже полную неделю работают, стартуют все проекты, а мы берем паузу, фору даем экономикам зарубежных стран, а потом догоняем. А депрессия у нас была с марта месяца, когда все сидели по домам. И это уже сказалось на здоровье. Мы увидели, какая статистика смертности среди пожилого населения. Не от ковида, а оттого, что они сидели взаперти, вырвались из того привычного ритма жизни, у них была гиподинамия. Что у них осталось? Включают «ящик». И что они оттуда слышат? Антирекорд. Шла спланированная информационно-террористическая атака. И она продолжается.