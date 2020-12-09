Подруга рассказала о состоянии разбитой инсультом Елены Кондулайнен

Актриса Елена Кондулайнен была секс-символом 90-х Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот уже полгода Еленой Кондулайнен тяжело больна. Летом секс-символа 90-х прямо посреди дружеского застолья сразил инсульт. Сейчас знаменитая актриса почти ни с кем не общается. Ее близкая подруга рассказала, что на самом деле происходит с кумиром миллионов.

Елена Кондулайнен пока так и не удалось восстановиться после инсульта, который она перенесла в июле 2019 года. Тогда 62-летнюю звезду экрана увезли в реанимацию. У актрисы диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, сосудистое поражение головного мозга, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи.

После выписки из больницы знаменитость перестала общаться с друзьями и коллегами, замкнулась в себе и редко выходит из дома. "Она в какой-то изоляции, не пишет, не звонит, уже больше месяца ее не слышал. Наверно, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя", - поведал худрук Театра Луны Сергей Проханов. По его словам, в театре, где служит Елена Ивановна, с нетерпением ждут ее возвращения.

"Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная. Ей показан покой и позитивные эмоции. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское", - цитирует "СтарХит" подругу Кондулайнен.

Рядом с артисткой постоянно находится сиделка. Женщина выводит актрису на улицу и готовит еду. Кондулайнен вынуждена использовать ходунки, чтобы передвигаться.

Напомним, актрисе стало плохо во время застолья, когда та отмечала с коллегами закрытие сезона в театре. "Я сидел рядом в ресторане, вообще, не понял, как это произошло. Мы отдыхали компанией, Лена сделала глоток шампанского и спросила: «Кто мне насыпал яда?». Из ресторана ее забрали на скорой, поместили в Боткинскую больницу,", - делился друг Кондулайнен. Случившуюся с ней беду многие связывают с постоянным стрессом, в котором Елена жила последние годы. Мол, она страдала от невостребованности в профессии.