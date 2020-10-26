Замкнулась в себе: разбитая инсультом Елена Кондулайнен скрывается от друзей и знакомых

Вот уже долгое время знаменитость ни с кем не общается, скрывается от друзей и знакомых, даже сменила номер телефона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда-то актрису Елену Кондулайнен называли первым секс-символом Советского Союза. Но последние несколько месяцев 62-летняя звезда борется с серьезной болезнью.

Елену Кондулайнен теперь можно увидеть не на светских раутах и красных дорожках, а на скамейке возле дома. Разбитая инсультом актриса передвигается с помощью ходунков. Рядом с ней постоянно находится сиделка.

Диагноз инсульт Кондулайнен поставили минувшим летом. Актриса почувствовала себя плохо в ресторане. Друзья вызвали "скорую". Несколько дней врачи боролись за жизнь артистки. А после выписки звезда спряталась от всего мира и замкнулась в себе.

Вот уже долгое время знаменитость ни с кем не общается, скрывается от друзей и знакомых, даже сменила номер телефона. По словам психиатра Владимира Файзинберга, многие из тех, кто перенес инсульт, действительно замыкаются в себе. По его словам, людям тяжело показывать свою беспомощность, потому они и скрываются от друзей и знакомых.

В свою очередь, актриса Любовь Руденко обратила внимание, что Кондулайнен всегда была очень эмоциональным человеком. "Она хотела собрать на творческий вечер народ. И никто не пришел. А для Лены это была очень нервная ситуация и очень сильный стресс. И эта душевная травма спровоцировала инсульт. Я в этом уверена", - заявила артистка в эфире шоу "Звезды сошлись".

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо во время застолья, когда та отмечала с коллегами закрытие сезона в театре. Из ресторана ее забрали на скорой, поместили в Боткинскую больницу. Медики диагностировали у артистки острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи. Уже в реанимации Елена Ивановна получила еще одну травму - сломала руку, когда была в ванной. Говорят, перед инсультом Кондулайнен сидела на жесткой диете. Лето она провела в Финляндии, там у актрисы квартира по соседству с Лидией Федосеевой-Шукшиной.