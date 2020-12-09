"В последние месяцы не репетировал и не играл": В МХАТ им. Горького сообщили о смерти Александра Самойлова

Александру Самойлову было 68 лет. Фото: кадр из фильма.

Александру Самойлову было 68 лет. Как сообщают СМИ, еще осенью он заразился коронавирусом. Несколько недель назад его госпитализировали с пневмонией, подключили к аппарату ИВЛ, но спасти, увы, не удалось.

Во МХАТе им. Горького, где служит актер, нам сказали, что не располагают информацией, что же случилось. По словам пресс-службы, Самойлов на работу не приходил, поскольку ему было больше 65 лет. Всех сотрудников старшего поколения театр отправил на самоизоляцию.

"В последние месяцы Александр Владимирович не репетировал и не играл. Хотя еще в начале осени он готовился к двум премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" - Фирса", - рассказали kp.ru в театре.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в семье Народного артиста СССР Владимира Самойлова и актрисы Надежды Самойловой.

Александр Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах Фото: кадр из фильма.

После окончания ГИТИСа был принят в труппу театра им. Маяковского. Больше 25 лет служил во МХАТе им. М. Горького. Сыграл множество ролей классического репертуара в спектаклях по пьесам Горького, Островского, Булгакова, Чехова... Но широкому зрителю он был известен по работе в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах и сериалах («Марш Турецкого», «Две судьбы», «Гражданин начальник», «Солдаты»), где обычно играл офицеров, следователей и учёных.

Александр Самойлов был три раза женат, он вырастил шестерых детей, среди которых четверо продолжили актерскую династию.