В Кремле сообщили о принятых мерах, после разукомплектования "самолета Судного дня"

На таких бортах установлено оборудование, которое позволяет поддерживать засекреченную связь со стратегическими силами страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на вопрос журналистов, которые поинтересовались, какие меры приняты после кражи системы связи с "самолета Судного дня".

Представитель Кремля не стал уточнять, к какому ведомству самолет относится и кем должен был охраняться, однако сообщил, что "выводы сделаны".

Уголовное дело по факту кражи с борта Ил-80, который проходил регламентные работы на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева уже передали опытным дознавателям и следователям в ГУ МВД России по Ростовской области.

- Потерпевшие оценили похищенное имущество на сумму более 1 миллиона рублей. На аэродроме работаем следственно-оперативная группа, - сообщили в МВД России.

Напомним, о краже аппаратуры на борту Ил-80, который проходил обслуживание на аэродроме «Таганрог-Южный», стало известно благодаря обращению в полицию сотрудников аэродрома.

4 декабря начальник службы авиационной безопасности АО "ТАНТК имени Бериева", где ночевал "Ил-80", заявил полиции, что при осмотре воздушного судна им найдены следы вскрытия грузового люка. Из воздушного пункта управления неизвестные украли 39 блоков различного оборудования для связи, и еще несколько плат из таких же демонтированных блоков.

Хищение с подобного борта настоящее ЧП. На таких бортах установлено оборудование, которое позволяет поддерживать засекреченную связь со стратегическими силами страны, даже если первым своим ударом противник уничтожил все командные пункты. С самолета можно отдать команду на массированный удар и разбудить управление замаскированных "спящих" ядерных объектов, которые способны уничтожить указанные цели.

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Песков отметил, что из данного инцидента будут сделаны определенные выводы (подробности)