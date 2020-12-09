20-летняя дочь выросла копией Анны Ковальчук

После развода с первым мужем Анне Ковальчук удалось сохранить с ним хорошие отношения Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анна Ковальчук не только успешная актриса, но и мама двух чудесных детей. От первого супруга - актера Анатолия Ильченко в 2000 году она родила дочь Злату. Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню. И если мальчик похож на папу, то старшая наследница выросла буквально копией актрисы.

После развода с первым мужем Анне Ковальчук удалось сохранить с ним хорошие отношения. Отец Златы - актер Анатолий Ильченко - постоянно общается с дочкой. Более того, звездные родители помогают девушке советами в актерской профессии.

"Расстались мы абсолютно спокойно, без скандалов и конфликтов, решение было обоюдным. Просто в какой-то момент стало понятно, что отношения себя исчерпали, а все попытки их наладить бесполезны, так получилось, что наши дороги разошлись. Но Злата никогда не прекращала общаться с отцом. При том, что и моего мужа Олега, отца Добрыни, она считает родным человеком. Все мы прекрасно ладим", - делилась Анна.

Не так давно 20-летняя Злата снова снялась в знаменитом сериале "Тайны следствия". Девушка появилась в 20-м сезоне.

Отметим, Злата снялась в первом сезоне культового фильма совсем крошечной. По сюжету, главная героиня забеременела, а в реальной жизни Ковальчук была в положении. Первый сезон сериала закончился сценой в роддоме. На руках актриса как раз держала свою родную дочь.

"Златочка задействована в новых сериях. Мне кажется, она - украшение нашего сериала. Она хорошая и добросовестная исполнительница, делает то, что говорят. Я вот могу повоевать со сценарием. Каждый раз пытаюсь его дополнить нормальным разговорным языком, прописать человеческие качества Швецовой. Мы ведь вместе придумываем образ с моими любимыми гримером и художником по костюмам", - рассказывала Анна.

Поклонники, увидев кадры со съемок, диву даются. Злата выросла копией своей звездной мамы. С пятилетнего возраста она профессионально занимается конным спортом. На 14-летие родители подарили ей коня Рафаэлло.

К слову, успех у сериала феноменальный. Вот уже 20 лет телезрители с замиранием сердца следят за судьбой Марии Швецовой. "Даже если бы у меня была только одна эта роль, я была бы бесконечно благодарна судьбе за все, что она мне дала, включая любовь людей к этому сериалу и ко мне. Именно за счет интереса, профессионализма и полной отдачи сериал и существует 20 лет", - признавалась Ковальчук.