"Она чертовски хороша": Анна Ковальчук сразила режиссера Владимира Бортко своей красотой

Анна Ковальчук по праву считается одной из самых красивых российских актрис. Она полюбилась зрителям по сериалу "Тайны следствия". В 2005 году она снялась в сериале по одноименному роману Михаила Булгакова режиссера Владимира Бортко. Практический весь фильм артистка появляется в кадре обнаженной.

Владимир Бортко называет Анну Ковальчук одной из самых талантливых актрис и не скрывает своего восхищения красавицей. Когда режиссер увидел ее впервые, то сразу понял, что она - Маргарита. По словам мэтра, у нее было все, что нужно для этой роли: талант, красота, лицо того времени.

Анна в сериале "Тайны следствия".Фото: кадр из фильма

"Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту", - заявил Бортко в эфире программы "Судьба человека".

По словам режиссера, студия, где снимали кино, не отапливалась. А по ходу сюжета Анне приходилось все время быть раздетой. "Мы направляли на нее вентилятор, чтобы ее обогреть. Она привыкла к таким условиям", - поведал режиссер.

Вспомнил Владимир Владимирович и забавные ситуации. которые возникали на съемочной площадке. Так, он не узнавал Ковальчкук в одежде, когда она приходила на съемки. "Спрашивал, кто это такая? Привык видеть ее все время голой", - заметил кинодеятель.

Сама Ковальчук не раз заявляла, что ей нелегко далась работа над образом Маргариты. Когда для съемок сцены бала ее одели в железный корсет весом 16 кг, актриса могла только лежать или стоять. Железная корона оставляла раны на лбу, а металлические туфли сильно растирали ноги.

Самым страшным моментом съемок был, по словам Анны, ее прилет на шабаш. Сцена прибытия королевы снималась в Санкт-Петербурге, в парке Лесотехнической академии. Маргарита должна была приводниться на гладь местного пруда. Но место съемок кишело крысами. "Поначалу мы с грызунами мирно сосуществовали, они по своим делам плавали, я - по своим. Но потом я, видимо, им надоела, и они начали ко мне приближаться. Пришлось просить ребят-каскадеров отгонять навязчивых тварей", - говорила Ковальчук.

Железная корона оставляла раны на лбу, а металлические туфли сильно растирали ноги.Фото: кадр из фильма

Во время съемок с актрисой произошел и курьезный случай. Она репетировала у Бортко в номере гостиницы "Украина". Когда Ковальчук вышла на улицу для съемки, из-за откровенного наряда ее приняли за девушку легкого поведения.

Но самым сложным для Анны был эпизод, во время которого ей надо было пройти от машины до подъезда абсолютно голой. "Я приезжала на машине, на меня тут же накидывали плащ. Публику, конечно, убирали подальше, место съемок оцепляли, но все равно находились люди, которые подглядывали в окна.

К слову, картину, бюджет которой составил более пяти миллионов долларов, сняли в рекордно короткие сроки. Бортко, по его словам, поставил себе задачу наиболее полно и адекватно передать содержание культового романа Булгакова. Снимали сериал по всему миру. Макет древнего Иерусалима был снят в Израиле, а булгаковский Ершалаим - в Болгарии. Голгофу нашли в Судаке.