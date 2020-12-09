Виталина Цымбалюк-Романовская и сын Армена Джигарханяна устроили публичные разборки

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян мог прожить гораздо дольше, если бы остался с ней Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виталина Цымбалюк-Романовская вновь появилась в эфире шоу "Пусть говорят". В свое время откровения пианистки Дмитрию Борисову наделали немало шума. На этот раз блондинка устроила публичные разборки с сыном Армена Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян мог прожить гораздо дольше, если бы остался с ней. По ее словам, этим никто не озаботился. Со словами пианистки категорически не согласен сын знаменитого артиста Стапан. Мужчина не понимает, на каком основании Виталина винит родных и близких актера в бездействии.

"Мне жаль, что Армен Борисович ушел из жизни в таких муках. Мне написал человек сразу после его смерти. Я уверена, что это правда. Так вот, мне написали, что за Арменом Борисовичем никто не ухаживал, даже пролежни не обрабатывали", - объявила артистка в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Виталина заявила, что помогала актеру сохранять хорошую форму целых десять лет. В тот период актер выходил на сцену и много работал в театре. А потом, по ее словам, ее к Армену Борисовичу не допускали. "Также его ограничили в общении с людьми, с которыми он был близок", - сказала пианистка.

Эти слова возмутили Степана Джигарханяна. Он сообщил, Армен Борисович и думать забыл о третьей жене. И лишь однажды заговорил о Виталине. "Мы смотрели какую-то передачу про морских обитателей. И я ему сказал: «Как только природа создает подобных паразитов?». На что он ответил, что эти создания хотя бы не предают и не обманывают", - ответил Степан на выпад пианистки.

Как известно, именно сын Татьяны Власовой является единственным наследником покойного артиста. Ранее стало известно, что Джигарханян отменил завещание, которое написал на бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую. "Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет. Наследование только по закону", - рассказал осведомленный источник.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Последний год артист тяжело болел и практически не выходил из больниц. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. По словам третьей жены звезды, на прощании с Джигархяняном не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. "Никого! ! Понимаете? Для меня это страшно", - посетовала Цымбалюк-Романовская.