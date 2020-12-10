Меркель умоляет немцев сократить количество контактов

Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась ко всем немцам, молитвенно сложив руки:

- Ученые умоляют нас резко сократить количество контактов. До Рождества осталось 14 дней. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить роста заболеваний в геометрической прогрессии. Иначе мы пожалеем! Если у Вас слишком много контактов, то ваша рождественская вечеринка с бабушкой и дедушкой может стать последней для них.

Канцлер раскритиковала уличных торговцев горячим глинтвейнов и вафлями. По ее мнению, это не соответствует договоренностям о продаже еды на вынос.

Накануне Ангела Меркель провела трудные, но безуспешные переговоры с руководителями регионов о необходимости ввести еще более жесткие ограничения, что остановить распространение COVID-19. Почти все участники виртуального совещания не соглашаются вводить дополнительные ограничения до Рождества и предлагали отложить ужесточение режима на 2021 год. Только в Баварии и Саксонии не откладывая, со среды ввели локдаун.

Меркель обеспокоена тем, что в стране ежедневно заболевает на 3500 человек больше, чем неделю назад. Особенно тревожная обстановка сложилась в Саксонии и Баварии. Здесь, кстати, проживают десятки тысяч выходцев из России и стран СНГ. В Баварии введен режим еще более строгий, чем при чрезвычайном положении. Он предоставляет властям большие права — от введения комендантского часа до проникновения в жилое помещение нарушителей режима. В нескольких городках комендантский час уже ввели.

В Германии все уже понимают, что «вторая волна» унесет значительно больше человеческих жизней, чем первая. Помимо повсеместного ужесточения карантинных мер, резкого сокращения контактов между людьми, Меркель предлагает раньше отправить детей на школьные каникулы и пролить школьные отпуска в январе.

Меркель развеяла надежды на быстрое спасение от COVID-19 при помощи вакцины: «Мы не сможем провести столько вакцинаций в первом квартале, чтобы почувствовать существенное изменение ситуации среди населения». При этом канцлер считает, что вакцина от коронавируса — это «проблеск надежды».

Правительство ФРГ дополнительно выделяет 2.5 млрд. евро на профилактику пандемии. Граждане старше 60 лет с 15 декабря смогут получать бесплатно по 3 маски в месяц.

Но не все депутаты бундестага восторженно восприняли речь канцлера. В своем выступлении один из лидеров оппозиционной партии Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель признала действия правительства в борьбе с коронавирусом бессистемными. «Это страна, которая не хочет защищать свои границы от нелегальной иммиграции, но вводит комендантский час для своих граждан», - подытожила она дискуссию в бундестаге.