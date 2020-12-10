А Тарзан объелся груш: чем Наташа Королева занималась с аборигенами на Занзибаре

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Рассказав общественности, что устала от проблем в личной жизни и потому махнула в Занзибар на перезагрузку к симпатичным аборигенам — одна, без мужа-изменщика, Наташа Королева нисколько не соврала. Просто утаила маленькую деталь: в Африку ее пригласил канал «Пятница!» - на съемки шоу «Племя», жанр которого продюсеры определяют как «первое русское выживалити. О съемках в четверг, 10 декабря, рассказала сама певица.

- Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи, - признается Наташа.

Она уже вернулась в Москву — вероятно, целиком и полностью перегруженная.

По правилам заброшенным на остров звездам шоу-бизнеса нужно выжить один на один с диким племенем. Наташа стала первой участницей проекта - с ней будет несколько премьерных выпусков.

- Это новый формат реалити-шоу, придуманный и разработанный телеканалом «Пятница!». Эксперимент, в котором герои проекта не просто окажутся на экзотическом острове, но будут пытаться выжить в настоящем диком племени: без цивилизации, без привычного комфорта, без гаджетов, - рассказали «КП» в пресс-службе канала.

Как известно, популярный с недавних пор у русских туристов Занзибар — это архипелаг из 75 островов в составе Танзании. На одном из островков живет племя Бома, членом которого ненадолго и стала Наташа. Бома ведет начало от 1964 года, когда в ходе революции на Занзибаре одна семья сбежала на остров и организовала там коммуну. В племени говорят только на суахили. Найти общий язык с аборигенами Королевой поможет местная образованная женщина, которая говорит на многих языках и преподает в местной школе.

На острове Наташе предложат выпить коктейль из гнилых авокадо и манго в качестве обряда посвящения. К Бома Королева приехала с чемоданом, в котором есть сигнальная ракета — на случай, если устанет от происходящего и захочет домой раньше срока. А устать есть от чего: ей, например, придется добывать себе пропитание и самолично ловить рыбу.

Участие в «Племени» так удачно продолжило историю разборок Королевой с мужем - стриптизером Тарзаном, что певице наверняка придется отбиваться от обвинений в том, что всероссийский скандал с изменой она инициировала лично, в сговоре «Пятницей!» ради раскрутки нового проекта. Ведь и без этого в искренность страданий натерпевшейся от мужа женщины поверили не все. С другой стороны, продюсеры «Племени» могли среагировать по ходу пьесы: пока в СМИ и соцсетях увлеченно обсуждали реальные или вымышленные семейные дрязги певицы и стриптизера, Королева из артистки, чей пик популярности остался в прошлом, вновь стала актуальной звездой. И отправить ее к аборигенам первой — более чем логичный шаг.