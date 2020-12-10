Сергей Степашин - о Юрии Лужкове: Он очень любил Москву и просил меня помочь, когда боялся, что посадят Елену Батурину

Сергей Степашин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве открывается мемориальная доска в честь экс-мэра Юрия Лужкова. Юрий Михайлович ушел из жизни год назад, 10 декабря 2019-го. В последнее время отставной градоначальник был преуспевающим фермером в Калининградской области.

С Сергеем Степашиным, известным политиком, ныне главой Наблюдательного Совета Фонда ЖКХ, они были связаны десятилетиями совместной работы.

- Сергей Вадимович, я трижды бывал в фермерском хозяйстве Лужкова под Калининградом, общался с Юрием Михайловичем. Это было что-то!

- Да, я помню, у тебя были очень хорошие интервью с ним.

- Вы же работали вместе. Каким вы его знали? Что это был за человек, по-вашему?

- Юрий Михайлович был незаурядной личностью. Такой настоящий, коренной хозяйственник. Именно такие люди нужны в период сложных, переломных событий в стране.

Потому что, совершенно очевидно, что в 1990-е, когда страна переживала самый тяжелый, по крайней мере, на моей жизни, кризис в экономике, в социальной сфере, Лужков не только удержал столицу, но и дал людям возможность жить и работать более-менее достойно.

Особенно - в сравнении с провинцией. Вспоминаю, тогда даже ленинградцы по-хорошему завидовали москвичам, потому что у москвичей были и прибавки к пенсиям, рабочие места.

Да, изматывали, конечно, проблемы: город терзали страшные события, связанные с терроризмом, чего только не было, но люди жили и работали. Бесперебойно функционировало ЖКХ, продолжалось строительство жилья.

Лужков провел приватизацию госпредприятий с большей эффективностью для государства, чем это сделали в других регионах. По сути дела, здесь внедрялась новая экономическая политика.

Александр Гамов и бывший мэр Москвы Юрий Лужков на ферме в Калининградской области, 2015 г. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- За счет личных качеств мэра или просто потому, что ему повезло быть градоначальником столицы?

- У Лужкова был огромный авторитет. И я не знаю, чем бы закончились и те политические коллизии, которые были в 1993-м, и выборы президента 1996-го, если бы в Москве был другой руководитель, а не Лужков.

- Что вы имеете в виду?

- Все революции происходят в столицах. Вспомните 1917 год, Петроград. Вспомните 1991-й... Все зависит от столицы. Оттуда волна потом идет. Я это знаю не понаслышке, и ты тоже, кстати.

Думаю, если бы не усилия Лужкова в плане удержания города от хаоса и раздрая, то драматизма, а, может быть, и крови в этих революционных событиях было бы намного больше.

Юрий Михайлович был живой, искренний, непосредственный и прямой человек, он говорил то, что думал. Иногда это ему мешало, Я не забуду никогда его выступление на съезде народных депутатов, когда ему сказали, что они его снимут с работы. Он засмеялся прямо на трибуне и произнёс: «Не вы меня избирали». Попробуй вот так ответить, когда перед тобой тысяча человек сидит. Строить любил, футбол любил.

- Собор Казанской иконы Божией матери на Красной площади, Храм Христа Спасителя на Волхонке восстановили ведь именно при Лужкове?

- Верно. Об этом все знают, а можно привести массу фактов, скажем так, более мелких, но весьма значимых. Ну, вот, навскидку: то здание, в котором сейчас размещается Императорское православное палестинское общество - ИППО (Степашин является его председателем. - А.Г.), передал нам Лужков. Кстати, он был почетным членом ИППО, и всегда приезжал к нам с удовольствием.

Очень жаль, что у Юрия Михайловича не сложились отношения с Борисом Николаевичем Ельциным, первым Президентом России.

- Почему?

- Пошла ревность, многие стали говорить о том, что у Лужкова появились президентские амбиции и так далее.

Я вспоминаю Новогодние праздники в начале 1990-х для элиты, которые Лужков организовывал. С удовольствием приезжали. Но политические претензии мэра восприняли благосклонно далеко не все.

- Но я бы не сказал, что и у вас с Борисом Ельциным отношения сложились...

- Ну, у меня по-разному было. Как и у Лужкова, кстати. Это жизнь, из этого надо и исходить.

- Такой вот вопрос нельзя обойти. Вы же хорошо знакомы с Еленой Батуриной, женой Юрия Михайловича и самой богатой российской бизнес-леди. Я слышал, что Лужков, когда был мэром, боялся, что Батурину могут посадить.

- Была такая история, когда я был премьер-министром. Лужков приезжал ко мне просить за супругу.

Сергей Степашин и Елена Батурина на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, декабрь 2019 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Он серьезно опасался, что ее могут посадить?

-Да, серьезно опасался.

- И вы им помогли?

- Ну, никто же не сел, значит, помог.

- Сергей Вадимович, можно сказать, что сегодня вы вместе с Константином Цициным, гендиректором Фонда ЖКХ, в определенной степени, разгребаете по всей России наследие прежних времён - в виде аварийного жилья, расселяете людей в новые дома. А как вам в этом плане «лужковская Москва»?

- В Москве сейчас официально аварийного жилья нет. Есть дома, которые требуют капитального ремонта.

Все-таки, несмотря на все коллизии, темпы строительства в столице в период правления Лужкова были одними из самых высоких в стране. Правда, Юрия Михайловича критиковали из-за точечной застройки, что, в общем-то, правильно. Но все же активно строили, хотя бюджет города не был таким большим, как, например, сейчас.

Кстати, могу простой пример привести из своей жизни. Когда я был руководителем Счетной палаты, спасибо Юрию Михайловичу, для наших сотрудников построили дом, и 300 человек сразу получили квартиры в Москве. Это дорогого стоит во всех отношениях, и в прямом, и в переносном смысле слова. Кстати, я ни разу от Сергея Собянина не слышал плохого слова в адрес Лужкова. О чем-то это говорит?

- Многие кадры лужковские до сих пор работают, и весьма эффективно. Владимир Ресин, например, кстати, главный строитель при Лужкове.

- Конечно, люди трудятся, никто не пропал.

- Не могу вас не спросить как человека военного. Я был в Севастополе. Там тоже помнят Лужкова.

- Ну, ты мне рассказываешь! Я был в Севастополе в 1999 году, когда возглавлял правительство России. Крым тогда еще был «украинским» и пригласил меня президент Леонид Кучма. Я встречался тогда с личным составом Черноморского флота. С командой крейсера «Москва», который стал крейсером нашего флота.

И ещё... Это был беспрецедентный случай, когда Лужков платил пенсии офицерам этого флота, которые волею судеб оказались в другой стране, на Украине. И потом, он ведь строил дома в Севастополе для людей. Лужков, по сути, был единственным российским крупным политиком в те годы, который всегда открыто заявлял, что Крым был и должен оставаться российским. И много для этого делал. Так что Лужкова там помнят и любят.

ПАМЯТЬ

Человек эпохи возрождения

В Лужкове подкупала основательность. Он стремился докопаться до сути любого значимого вопроса, причем, на основе фундаментальных научных, а отнюдь не поверхностных прикладных знаний. И лишь потом начинал действовать: последовательно, комплексно и эффективно (подробности)