Признание Юрия Лужкова: Часами валяться на диване и пялиться в ящик - для меня ужас

10 декабря в мюнхенской клинике умер Юрий Михайлович Лужков. Причина - осложнение после процедуры обследования сердца - коронографии. Лужкову было 83 года. И целых 18 лет он работал мэром российской столицы (1992 - 2010 гг.).

Оставил мяч в 75 лет

1991 год. Сборная мэрии Москвы во главе с капитаном Лужковым и команда звезд российской эстрады и кино «СТАРКО» после товарищеского матча. На фото можно узнать Николая Караченцова и других известных артистов.

С футболом Лужков расстался в 75 лет. По требованию врачей - после двух операций на коленях (последствия травм на поле). Перешел на гольф, более активно занялся горными лыжами, теннисом. Юрий Михайлович не пил, не курил.

Звезды любили играть в футбол с Юрием Лужковым: Владимир Пресняков-старший (1), Николай Караченцов (2), Юрий Лоза (3). Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

- С алкоголем я завязал, когда еще в Министерстве химической промышленности СССР работал. Постоянные командировки по Союзу, теплый прием с бутылками. Наутро голова болит, никакой работы. Объявил на пять лет мораторий на выпивку. И вот уже полвека - ни капли алкоголя! - рассказывал мэр «Комсомолке». - Разве что иногда тридцать капель валокордина. Это сердечное лекарство вроде бы на спирту.

В 2004 году Лужков похудел на 17 килограммов (со 106 до 89 кг). И новый вес поддерживал до самой кончины. Избавлялся от лишних кг на малоизвестной тогда в России низкоуглеводной диете. Заполучив в мэрии «тайную лужковскую диету», журналист «КП» Евгений Черных начал испытывать ее на себе в 2004 году. Со страниц «Комсомолки» она ушла в народ под названием «кремлевская» и в середине 2000-х стала самой популярной в России.

Политик в маске хозяйственника

Громадьем своих планов Лужков поражал даже видавших виды Ельцина и Черномырдина. Многое действительно получилось. Восстановил храм Христа Спасителя, взорванный большевиками в 1931 году, хотя в 90-е в этот фантастический проект мало кто верил.

Реконструировал МКАД, которую прежде водители звали «дорогой смерти». Построил Третье транспортное кольцо. Начал массовый снос хрущевок, переселял москвичей в современные дома. Ввел надбавки к пенсиям, прозванные в народе «лужковскими» и т.д. Впрочем, мэра критиковали за точечную застройку, самострой, снос памятников архитектуры, наплыв мигрантов, расцвет этнической преступности и коррупции в столице...

Лужков позиционировал себя как крепкого хозяйственника. Но это была хитрость.

- Юрий Михайлович был величайшим политтехнологом постсоветской России, придумал, что региональный руководитель должен делать вид, будто он не политик, изображать хозяйственника, - считает публицист Олег Кашин. - Даже когда был во главе партии «Отечество», которая чуть-чуть не пришла к власти, и тогда он оставался хозяйственником. Это его главный вклад в российскую политическую культуру, действующий до сих пор.

«Господи, да это ж зверь!»

С первой женой мариной Юрий Михайлович прожил 30 лет, пара воспитала сыновей Михаила и Александра. В 1988 году супруга умерла от рака печени. В 1991-м Лужков женился на Елене Батуриной. Ему было 55, ей - 28.

О знакомстве с Лужковым сама Елена Николаевна вспоминала так: «Совсем молодыми девчонками мы пришли работать в исполком Моссовета. «Господи, да это ж зверь!» Лужков устраивал разносы, он хорошо умел это делать. Первый раз я увидела его в громадной комнате... Вошел человек в шляпе. Да. Не в кепке. Он тогда шляпу носил. Если не с первой встречи, то уже со второго месяца нашего знакомства я точно знала, что буду женой этого человека. Хотя ничего, ну буквально ничего на это не указывало. При этом никаких особых чувств к нему в то время не испытывала. Лужков был женат, а он человек цельный. Если бы супруга не скончалась, наши отношения вообще были бы исключены, абсолютно...

2002 год. Юрий Лужков, Елена Батурина, их дочери Лена и Оля на отдыхе в Кижах (Карелия). Фото: Семен МАЙСТЕРМАН/TASS

Обошлось без длительных ухаживаний. Довольно скоро я переехала жить к Лужкову, а месяца через три, это был 1991 год, мы расписались. Бытовых притирок не потребовалось: спасибо маме Юрия Михайловича, она сумела внушить сыну, что в семье главная - женщина.»

Елена Батурина, владелица строительной фирмы «ИНТЕКО», стала первой в России женщиной-миллиардером. Злые языки утверждают, что без мужа-мэра она не заработала бы свои капиталы.

Вслед за Хрущевым

Лужков родился в Москве. Но деревенские корни родителей тянули его на село. Отсюда увлечение пчелами. В начале 2000-х мэр, почти как Хрущев, выдвинул лозунг «Кукуруза - спасение для России!». Начал эксперимент по выращиванию «царицы полей» в Калужской области. Изобрел макрокапсулы для ускоренного созревания кукурузы, прозванные «шариками Лужкова». В эти шарики из перегноя, удобрений, биостимуляторов помещали семена.

Лужков родился в Москве. Но деревенские корни родителей тянули его на село.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отставка в 2010 году прервала эксперимент. Но Лужков не угомонился. Завел в Калининградской области фермерское хозяйство. На 5,5 тысячи га выращивал зерновые, гречиху, коров, лошадей, овец... Каждое лето, осень убирал урожай за штурвалом комбайна. «Часами валяться на диване и пялиться в ящик - для меня ужас!» - признавался Юрий Михайлович.

Фото: Александр СЕНЦОВ/TASS

Лужков на вечере, посвященном 75-летию Юрия Никулина. Декабрь 1996 года. Юрий Михайлович и Юрий Владимирович дружили. Познакомились они в 1987 году, когда правительство решило помочь с реконструкцией Цирка на Цветном бульваре. По поручению Председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова Лужков позвонил Никулину.

«Позвонил, представился, - вспоминал Лужков. - Юрий Владимирович чуть помолчал и произнес со своей неповторимой интонацией: «Первый раз вижу, чтобы власть сама в цирк пришла».

Ясно слышалось: это лучше, чем когда цирк во власть приходит».

Вопрос - ребром

Лечиться на Родине лучше?

По интернету гуляет список известных персон, умерших в клиниках Германии за последние 30 лет. Мол, смотрите, сколько человек отправились в мир иной, положившись на хваленую западную медицину. Список, конечно, впечатляет. Но когда начинаешь разбираться, выясняется: большинству из этих людей не смогли бы помочь нигде в мире, ни за какие деньги и связи...

Раиса Горбачева, 67 лет. Умерла в Германии (1999 год, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия).

Супруга Президента СССР заболела скоротечной формой лейкемии: 22 июля 1999 года был поставлен диагноз, а 20 сентября она скончалась. Диагноз, кстати, ей поставили российские онкологи из Института гематологии РАМН, который возглавлял тогда друг семьи Горбачевых академик Андрей Воробьев. Болезнь была, что называется, по его профилю. Он и посоветовал Раисе Максимовне лететь в Германию.

Лечащий врач из немецкой клиники после смерти пациентки признавался, что шансы на благополучный исход терапии изначально были минимальными. Лечение, убивающее раковые клетки, убивает и иммунитет пациента. На этом фоне обычная простуда может стать фатальной. Что и произошло: банальная инфекция молниеносно привела к сепсису и смерти.

Николай Аксененко, 56 лет. Экс-министр путей сообщения, несостоявшийся преемник Ельцина умер в Германии (20 июля 2005 года, Мюнхен) от лейкоза - рака крови. Он уезжал на лечение и обследование буквально из-под подписки о невыезде, которую пришлось ради этого отменить: против него было возбуждено уголовное дело, подозревали в нецелевом использовании средств. За два года Аксененко сделали несколько операций, дважды пересаживали внутренние органы. В том числе костный мозг, донором которого стал его сын. Но спасти пациента врачи не смогли.

Чингиз Айтматов, 79 лет. Знаменитый писатель умер в клинике города Нюрнберга (Германия) 10 июня 2008 года. Туда его экстренно доставили из Казани, где шли съемки фильма по его роману, когда писателю стало плохо. Посовещавшись, медики решили, что пациента стоит транспортировать для лечения в Европу. Так через три дня, 19 мая 2008 года, он оказался в клинике Нюрнберга. Но почти через месяц все-таки умер от тяжелой формы пневмонии.

Павел Смеян, 52 года. Актер и музыкант умер в Дюссельдорфе (Германия) 10 июля 2009 года от рака поджелудочной железы. Это один из самых смертельно опасных раков. Он протекает почти бессимптомно вплоть до поздней стадии. Выживаемость при этом диагнозе крайне низкая.

Святослав Бэлза, 72 года. Знаменитый музыковед умер в Мюнхене (Германия) 3 июня 2014 года. В немецкую клинику он поступил с раком поджелудочной железы в неоперабельной стадии.

Елена Образцова, 75 лет. Умерла в Германии 12 января 2015 года от лейкемиии - рака крови. Немецкие врачи сделали ей пересадку костного мозга, которая является спасительной в подобных случаях. Но организм пожилой пациентки не принял пересаженный орган.

Майя Плисецкая, 89 лет. После распада СССР жила преимущественно в Мюнхене, где и умерла 2 мая 2015 года от обширного инфаркта.

Вера Глаголева, 61 год. Известная актриса и режиссер умерла в Германии 16 августа 2017 года, по сообщениям СМИ, от рака желудка. Сама режиссер все слухи о болезни отрицала. Причина смерти не объявлена до сих пор. Но если предположения верны и это действительно рак желудка, то его, к сожалению, чаще всего диагностируют слишком поздно. Выживаемость с таким диагнозом составляет 15 - 20 процентов.

Словом, эти знаменитости умерли в Германии не потому, что там лечат хуже, чем в России, а потому, что именно здешний высокий уровень медицины привлекает в страну состоятельных пациентов.

Подготовила Алина МАКЕЕВА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748914" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

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